Россия срочно усиливает ПВО в Крыму, но взрывы раздаются постоянно, – Плетенчук

Оккупанты восстанавливают радиолокационные системы после ударов и пытаются удержать контроль над регионом.

Российские войска продолжают наращивать противовоздушную оборону во временно оккупированном Крыму и регулярно восстанавливают радиолокационные системы после поражений. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает "Укринформ".

По его словам, ситуация носит непрерывный характер: после уничтожения элементов ПВО россияне быстро пытаются их восстановить.

"Это процесс перманентный... после уничтожения средств радиолокационного обзора происходит поражение объектов, которые этот эшелон прикрывал, поэтому взрывы в Крыму слышны постоянно", - сказал Плетенчук.

Он уточнил, что взрывы могут свидетельствовать как о поражении систем ПВО, так и об ударах по объектам, которые они защищают.

Дмитрий Плетенчук подчеркнул, что Крым имеет стратегическое значение для России – как для контроля воздушного пространства над Азово-Черноморским регионом, так и для логистики и размещения войск. Оккупанты стремятся сохранять там максимально плотную систему защиты и готовы перебрасывать ресурсы с других направлений.

Напомним, 8 апреля подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по позиционному району берегового ракетного комплекса "Бастион" в Крыму.

24 марта бойцы Главного управления разведки (ГУР) выследили и поразили колонну пусковых установок "Бастион-М", которая двигалась к позициям во временно оккупированном Крыму. В результате успешной атаки была уничтожена одна из пусковых установок и две дорогостоящие ракеты "Циркон".

Как отметил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан, Силы обороны теперь имеют возможность поражать любые объекты на территории временно оккупированного Крыма, в том числе носители ракет типа "Циркон" – ракетные комплексы "Бастион".

Вас также могут заинтересовать новости: