В то же время местные власти уверяют, что причиной пожара не была атака дрона.

В российском Ярославле вспыхнул нефтеперерабатывающий завод "Ярославнефтеоргсинтез", принадлежащий компании "Славнафта". Видео с масштабным пожаром на предприятии распространили российские телеграмм-каналы, в частности Astra.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев подтвердил факт возгорания, но подчеркнул, что причина - "техногенная", а не удар беспилотников.

"Жители были обеспокоены тем, что это могло быть результатом вражеской атаки. Но БПЛА сегодня зафиксировано не было", - заявил он.

"Ярославнефтеоргсинтез" является пятым по мощности нефтеперерабатывающим заводом в России.

Ранее по российским НПЗ неоднократно наносили удары украинские дроны, что приводило к остановке производства, перебоям с поставками топлива и росту цен на него.

Атаки на нефтяную инфраструктуру РФ

В последние недели Украина волнами атакует российские нефтеперерабатывающие заводы, трубопроводы и экспортные терминалы. Эти атаки сильно ударили по разветвленной нефтегазовой промышленности России, которая составляет четверть ВВП страны.

Как сообщал Reuters, украинские удары по российской энергетической инфраструктуре нанесли серьезный удар по важному экспортному товару РФ именно тогда, когда западные санкции должны усилиться. Однако эти атаки не должны быть слишком успешными, чтобы не вызвать недовольство президента США Дональда Трампа.

