Эксперт отмечает, что обновление ядерной доктрины РФ - это очередная "пугалка" Путина.

Российский диктатор Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ. Она предусматривает, что решение о применении ядерного оружия принимает президент России, а агрессия против РФ любой страны из военного блока будет рассматриваться как агрессия всего блока. Кроме того, совместным нападением теперь считается агрессия против России или ее союзников со стороны неядерного государства с участием или при поддержке ядерной страны. Также доктрина предусматривает, что Россия может применить ядерное оружие в случае критической угрозы суверенитету и территориальной целостности своей и Беларуси. Чем вызваны такие изменения и какие угрозы они несут для Украины в интервью УНИАН рассказал управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

Ядерная доктрина РФ была обновлена в 2020 году. Не прошло и четырех лет, ее снова обновили, что довольно нетипично для таких документов. Чем вызваны эти поправки и почему именно сейчас?

Россияне снова пугают весь мир ядерным оружием. Проблема в том, что предыдущую доктрину Украина так часто нарушала, что это уже стало смешно, поэтому россияне уже написали: если неядерное государство с помощью ядерного... Вы уже напишите, что когда Украина стреляет по России, то будет так-то. Если серьезно, Украина уже много раз нарушила предыдущую доктрину. Первые "пугалки" озвучивал еще Дмитрий Медведев в 2022 году, мол, не дай Бог, что-то прилетит на территорию Крыма. Но уже прилетало не раз. То есть, поводов применить ядерное оружие было уже много. Поэтому, в данном случае - это очередные "пугалки". Я считаю, что если бы россияне были уверены, что применение ядерного оружия решило бы для них какую-то проблему, например, остановило войну, то есть Украина сразу же сдалась бы, без последствий для них, без санкций дополнительных, без того, что они станут изгоями во всем мире, то они бы давно это сделали. Но они не уверены, что это поможет. К тому же, против этого выступают Китай, Индия и другие ядерные державы.

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Стоит понимать, что ядерное оружие тактического уровня делалось в расчете опыта Второй мировой войны. Скажем, когда собираются огромные армии на достаточно узком пространстве, туда запускают тактические ядерные ракеты, уничтожается, например, треть армии, а потом все остальное добивается. Сейчас такого нет, именно такой концентрации войск.

В чем суть внесенных изменений в доктрину?

Понтоваться, снова пугать, что могут применить ядерное оружие. Но это совсем смешно выглядит, когда украинские войска уже на территории России. Какая реакция Кремля была? Никакой.

Стоит ли считать единственной практической целью этих поправок в доктрину желание надавить на страны коллективного Запада, чтобы те отказались от разрешения Украине наносить удары ракетами их производства по территории РФ?

Удары по РФ будут продолжаться. Украина заявляет, что у нас будут свои ракеты. Пусть докажут, что это западные ракеты. Украина скажет, что это наши ракеты. Что-то там поменяем и заявим, что это не ATACMS, а "Нептуны", например.

Как могут отреагировать на обновление доктрины страны Запада и могут ли эти действия повлиять на их решение разрешить Украине наносить удары западными ракетами по территории РФ?

Никак они не отреагируют. Вопрос не в обновлении доктрины, а в том, готов ли Запад применять свое ядерное оружие и выполнять свои обещания относительно того, если будет применено ядерное оружие в Украине. Американский генерал в отставке, бывший командующий силами НАТО в Европе Бен Ходжес говорил, что если РФ применит ядерное оружие, то в течение двух часов будет уничтожен Черноморский флот РФ, а через шесть часов - все цели России на территории Украины с помощью сил НАТО, то есть конвенционным оружием. Будет ли оно использоваться именно таким образом, посмотрим, но не видим таких движений. Это снова попытка напугать, сделать вид, что вроде бы это сработает. Но это уже пройденный этап.

Насколько широко может трактоваться формулировка "Ядерный ответ возможен при критической угрозе ее суверенитету даже обычным оружием, при массированном старте военных самолетов, крылатых ракет, беспилотников, других летательных аппаратов и пересечении ими российской границы"? Например, запустит Украина 300 дронов в сторону территории России, и параллельно 5-10 ракет, может ли это восприниматься как "критическая угроза"?

Это не имеет значения. Они могут использовать повод, если прилетит и один дрон. Было бы желание найти повод. Уже систематически уничтожаются их нефтеперерабатывающие заводы, склады с боеприпасами. Помните, как прилетело в Торопце? Это Украина фактически организовала тактический ядерный удар по территории РФ. Потому что в эквиваленте в килотоннах, то, что взорвалось в Торопце, это как две ядерные бомбы, которые американцы сбросили на Хиросиму, там 15 килотонн каждая была. Поэтому в данном случае не имеет значения, как россияне будут интерпретировать эту доктрину. Украина демонстрирует, что нет никакой ядерной угрозы, потому что они ничего сделать не могут.

Обязательны ли к исполнению положения этой доктрины, или это просто предупреждение, что, мол, "мы допускаем такие ответные действия, а уж будут ли они совершены - остается на наше (РФ) усмотрение", то есть некие "красные линии"?

Это просто предупреждение, как и предыдущая доктрина, которую Украина уже много раз успела нарушить.

Согласно этой доктрине, уже есть повод для осуществления ядерного удара - формально, потому что мы в Курской области. Это и есть пункт о том, что неядерное государство при поддержке ядерного (западного оружия) находится на территории России и угрожает ее территориальной целостности. Чего можно теперь ждать?

Не верю, что они применят ядерное оружие. Повторюсь, если бы это было возможно, то его бы давно применили. А поскольку не применили, значит, это невозможно. Когда было предоставлено разрешение бить ракетами ATACMS по Курской области, то стало понятно, что РФ не удастся вытеснить наши Силы обороны с Курщины до 20 января, как они планировали. А это значит, что теперь россиянам будут выкручивать руки и говорить, что это не украинский кризис, а война, и вы не можете гарантировать безопасность на собственной территории. И это всегда занижает статус России.

Я не исключаю, что риск применения ядерного оружия будет расти при освобождении Крыма. Крым для России - это сакральная территория. Тогда могут возникнуть нюансы. Конечно, нельзя никогда исключать риски, но в данном случае - у россиян уже было много поводов, чтобы ударить по территории Украины ядеркой.

Как Украина может себя защитить сама?

Опять требовать реакцию от Запада, требовать ядерное оружие, чтобы мы могли защищаться. Нам же обещали, что не будет никаких проблем.