Правитель России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ. Об этом свидетельствует обнародованный соответствующий указ, пишут росСМИ.
Напоминается, что из утвержденной ядерной доктрины следует, что решение о применении ядерного оружия принимается президентом России, а агрессия против РФ любой страны из военного блока будет рассматриваться как агрессия всего блока. Кроме того, совместным нападением теперь считается агрессия против России или ее союзников со стороны неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства.
Также доктрина предполагает, что Россия может применить ядерное оружие при критической угрозе суверенитету и территориальной целостности своей и Беларуси.
Среди оснований для применения ядерного оружия в доктрине прописан запуск баллистических ракет против РФ.
В целом же, как говорится в документе, ядерное сдерживание будет применяться при развертывании потенциальным противником средств ПВО, ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного оружия и ударных беспилотников.
Путин изменил ядерную доктрину России
Напомним, 25 сентября Путин заявил, что Россия внесла поправки в свою доктрину ядерного сдерживания, и теперь она может нанести ядерный удар по неядерному государству, например, из-за запуска беспилотников.
Тогда сообщалось, что РФ может применить ядерное оружие и в случае агрессии против Беларуси, а также если противник, используя обычное неядерное оружие, создавая критическую угрозу российскому суверенитету.