Среди оснований для применения ядерного оружия в доктрине прописан запуск баллистических ракет против РФ.

Правитель России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину РФ. Об этом свидетельствует обнародованный соответствующий указ, пишут росСМИ.

Напоминается, что из утвержденной ядерной доктрины следует, что решение о применении ядерного оружия принимается президентом России, а агрессия против РФ любой страны из военного блока будет рассматриваться как агрессия всего блока. Кроме того, совместным нападением теперь считается агрессия против России или ее союзников со стороны неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства.

Также доктрина предполагает, что Россия может применить ядерное оружие при критической угрозе суверенитету и территориальной целостности своей и Беларуси.

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Среди оснований для применения ядерного оружия в доктрине прописан запуск баллистических ракет против РФ.

В целом же, как говорится в документе, ядерное сдерживание будет применяться при развертывании потенциальным противником средств ПВО, ракет средней и меньшей дальности, высокоточного неядерного оружия и ударных беспилотников.

Путин изменил ядерную доктрину России

Напомним, 25 сентября Путин заявил, что Россия внесла поправки в свою доктрину ядерного сдерживания, и теперь она может нанести ядерный удар по неядерному государству, например, из-за запуска беспилотников.

Тогда сообщалось, что РФ может применить ядерное оружие и в случае агрессии против Беларуси, а также если противник, используя обычное неядерное оружие, создавая критическую угрозу российскому суверенитету.

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