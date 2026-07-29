Эксперт рассказала, как поступить, если из-за задолженности перед МФО заблокировали банковский счет.

Миллионы украинцев пользуются услугами микрофинансовых организаций, и далеко не всегда погашение кредита обходится без проблем. Юрист АО "Виннер Партнерс" Анастасия Руденко рассказала в комментарии УНИАН, как разблокировать карту, действует ли исковая давность на такие долги и можно ли списать проценты по кредиту в Украине.

Могут ли заблокировать карту за неуплату кредитав МФО

По словам Руденко, счета действительно могут быть заблокированы Государственной исполнительной службой или частным исполнителем, однако имеет ли право судебный исполнитель заблокировать карту, зависит прежде всего от того, было ли уже возбуждено исполнительное производство (на основании решения суда или исполнительной надписи нотариуса):

"Причем независимо от того, погасил ли человек основную сумму долга или нет, исполнитель блокирует счет именно на сумму, указанную в исполнительном документе".

На период военного положения, как уточнила юрист, должник имеет право осуществлять расходные операции с одного заблокированного счета в одном банке на сумму не более двух минимальных зарплат в месяц (в 2026 году такая зарплата составляет 8 647 гривен).

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Для этого необходимо обратиться к исполнителю с заявлением об определении такого счета, а исполнитель, в свою очередь, обязан вынести соответствующее постановление в течение двух рабочих дней.

Что делать, если исполнительная служба заблокировала карту

Чтобы разблокировать счета, специалист посоветовала начать с проверки Единого реестра должников – он доступен онлайн бесплатно и позволяет по собственным данным найти сведения об исполнителе.

Далее необходимо письменно обратиться к нему с заявлением об определении текущего счета для расходных операций. Его можно отправить либо по электронной почте – письмом, подписанным с помощью электронной цифровой подписи, – либо заказным письмом:

"Благодаря такому заявлению должник получит возможность пользоваться деньгами на одной из карт в пределах установленного лимита – двух минимальных зарплат в месяц".

Следующий шаг, по словам Руденко, – обращение к исполнителю или поиск дела в Автоматизированной системе исполнительного производства по специальному коду доступа (который обычно можно запросить у исполнителя). В этой системе необходимо будет найти копию документа, на основании которого наложен арест.

Как обжаловать и отменить арест счетов

Если же арест наложен на основании исполнительной надписи нотариуса, эксперт порекомендовала самостоятельно или с помощью адвоката подготовить исковое заявление в суд о признании этой надписи не подлежащей исполнению. Затем на период судебного разбирательства можно подать ходатайство о приостановлении исполнительных действий.

"Судебная практика в Украине почти в 100% случаев складывается в пользу должника, поскольку нотариусы не имеют права делать такие надписи на кредитных договорах, которые не заверены нотариально".

После выигрыша дела должником исполнитель закрывает производство и полностью снимает арест со счетов.

Более того, если арест наложен по решению суда, вынесенному без участия должника (то есть о котором он не знал), необходимо подавать апелляционную жалобу и ходатайство о возобновлении дела, требуя в апелляции уменьшения суммы процентов и штрафов.

Отдельным вариантом того, что делать, если исполнительная служба заблокировала карту, Руденко назвала добровольное урегулирование – можно связаться с МФО или коллекторами, если долг был продан, и предложить выплатить фиксированную сумму – например, основную сумму кредита или основную сумму кредита плюс 10% в обмен на полное списание остальной задолженности.

В то же время эксперт подчеркнула, что от МФО обязательно нужно требовать гарантийное письмо о списании остатка долга, а после оплаты – справку о погашении кредита и постановление исполнителя о закрытии производства.

Сколько срок давности у микрозайма во время военного положения

Срок исковой давности по основной сумме кредита и процентам, по словам Руденко, составляет три года в соответствии со статьей 257 Гражданского кодекса Украины – отсчет начинается со дня, следующего за днем, когда кредит должен был быть полностью возвращен. Кроме того, для штрафов и неустойки действует специальный срок – один год согласно статье 258 Гражданского кодекса.

И хотя с начала полномасштабного вторжения сроки исковой давности были полностью приостановлены, однако, как пояснила специалист, с 4 сентября 2025 года вступил в силу закон № 4434-IX, который возобновил их течение – все ранее замороженные дни снова начали отсчитываться в обычном режиме.

Что происходит, когда истекает срок исковой давности по микрозайму в Украине

При этом сам факт истечения срока исковой давности не лишает МФО права обратиться в суд. Суд в таком случае обычно принимает исковое заявление и рассматривает дело, а исковую давность, в соответствии с частью 3 статьи 267 Гражданского кодекса, применяет только по отдельному заявлению стороны спора:

"Иными словами, если должник не подал заявление о применении исковой давности, суд удовлетворяет требования микрофинансовой организации, решение вступает в силу, и исполнитель блокирует счета".

При этом, по словам Руденко, микрофинансовые организации часто оформляют исполнительные надписи даже по старым долгам, и хотя в 99% случаев суды признают такие надписи в договорах микрозаймов незаконными, отменить их все равно можно исключительно через суд.

Как списать проценты в МФО или законно уменьшить долг

Полностью списать долг до нуля без оплаты или процедуры банкротства физического лица, по словам юриста, практически невозможно. В то же время вполне законно добиться списания начисленных процентов, штрафов и пени, если в судебном порядке доказать их несоразмерность.

То есть такие начисления действительно можно оспорить, если они превышают предельные законные нормы – в частности, согласно закону о потребительском кредитовании, совокупная сумма штрафов и пени по микрокредиту не может превышать двойную сумму, полученную от МФО. При этом Руденко добавила, что параллельно также можно требовать применения исковой давности к начисленным процентам и штрафам.

Если же основная сумма кредита уже выплачена, должник имеет право требовать от МФО расторжения договора на основании фактически выплаченной основной суммы кредита, ссылаясь на кабальность и несоразмерность начисленных процентов:

"На практике микрофинансовые организации нередко соглашаются на мировое соглашение или реструктуризацию со списанием до 90% начисленных платежей, понимая, что в суде эти средства они вряд ли получат".

Впрочем, по словам эксперта, есть ещё один вариант – обжалование исполнительной надписи нотариуса. Если суд признает такую надпись не подлежащей исполнению, исполнительная служба закрывает производство и снимает арест со счетов, а у МФО, по словам специалистки, остается выбор – продолжать судебное разбирательство или отказаться от взыскания долга.

Можно ли отменить проценты по микрозайму в связи с банкротством

Самым радикальным решением Руденко назвала процедуру банкротства физического лица – она целесообразна, когда общая сумма долга велика, а выплата по графику невозможна. Для этого необходимо привлечь адвоката и арбитражного управляющего: часть долга может быть списана в зависимости от конкретной ситуации, а имеющееся имущество выставляется на аукцион для погашения задолженности.

Когда должника признают банкротом, дело закрывают, а его счета – восстанавливают.

справка Анастасия Руденко Юрист АО "ВИННЕР ПАРТНЕРС" Окончила Киевский столичный университет имени Бориса Гринченко по специальностям: Право и практическая психология. Получила два диплома бакалавра. Окончила Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности Частное право и предпринимательство. Диплом магистра. Работала в органах местного самоуправления, хорошо ориентируется в сфере публичного права, административных процедур и защиты прав граждан.

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