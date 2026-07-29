Настоящая летняя жара идет в Украину: синоптик сообщила, когда разогреет

Уже в конце июля температура повысится.

Еще сегодня, 29 июля, в Украине ожидается комфортная температура без жары, а уже в конце месяца температура значительно повысится. Об этом на своей странице в Facebook рассказала известная синоптик Наталья Диденко.

"Конец июля и начало августа принесут в Украину настоящую жару, примите это во внимание", – предупредила она.

Она напомнила, что во время жары стоит носить одежду из натуральных тканей, заранее проверить исправность вентиляторов и кондиционеров.

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"Запас воды, запас льда в морозильной камере, защитные кремы, головные уборы, очень внимательно относитесь к качеству и свежести еды, если не дома, лучше термически обработанная", – отметила Наталья Диденко и добавила, что стоит также позаботиться о бездомных животных.

В ближайшие дни в Киеве и области температура воздуха будет постепенно повышаться, а в начале августа регион накроет настоящая жара. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

Синоптики отмечают, что период до 1 августа будет довольно контрастным. В начале недели погодные условия будет определять активный холодный атмосферный фронт, который принесет дожди, местами грозы и порывистый северо-западный ветер.

После его прохождения в регион поступит более прохладный воздух, поэтому 29 июля температура будет ниже.

Впоследствии атмосферное давление начнёт расти. Это обеспечит сухую и солнечную погоду, а также заметное потепление в последние дни июля.

По прогнозу, в Киевской области ночью ожидается +13...+18 градусов, днем – от +24 до +30 градусов. В то же время 1 августа жара усилится: столбики термометров поднимутся до +28...+33 градусов.

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