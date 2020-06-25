Выборы в ОРДЛО и открытие двух КПВВ: что обсудили на заседании контактной группы

Следующие консультации запланированы на 8 июля.

Состоялось очередное заседание ТКГ (Украина, Россия и ОБСЕ) с участием переселенцев в составе украинской делегации.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Среди прочего, украинская сторона предложила провести дополнительное заседание группы безопасности для решения вопроса с разведением сил и средств на проектных участках.

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Кроме того, украинская делегация добилась возобновления работы украинского оператора мобильной связи в ОРДЛО и инициировала обсуждение подходов к решению экологических проблем на оккупированной Россией территории.

«В рамках рабочей группы по политическим вопросам украинская делегация предоставила сторонам консультаций календарный план подготовки и проведения местных выборов в установленный законодательством срок», – говорится в сообщении.

В то же время подчеркнули, что выборы в ОРДЛО возможны лишь при условии полной деэскалации, вывода «иностранных военных подразделений и техники», разоружения террористов и восстановления контроля.

Также представители сторон обсудили списки взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Украина подчеркнула готовность открыть два новых КПВВ на Луганщине «из гуманитарных соображений», и подтвердила готовность предоставить гарантии безопасности на период строительства инфраструктуры КПВВ со стороны боевиков.

Следующие консультации запланированы на 8 июля.

Как сообщал УНИАН, между контрольным пунктом въезда-выезда "Новотроицкое" и пунктом пропуска боевиков "Оленевка" находятся люди. Их не пропустили на подконтрольную Украине территорию, потому что они не установили приложение для самоизоляции "Дій вдома".

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