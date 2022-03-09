Эта аппаратура может расшифровать информацию врага.

Спикер Оперативного штаба областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале сообщил, что на киевском направлении ВСУ захватили устройство документирования М-211.

Аппаратура была захвачена вместе с ключевыми документами, позволяющими расшифровать информацию врага.

Напомним, ранее в СБУ попал секретный GPS-навигатор оккупантов, теперь известны их планы.

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