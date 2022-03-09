Аппаратура, которая попала в ВСУ / https://t.me/Bratchuk_Sergey
Спикер Оперативного штаба областной военной администрации Сергей Братчук в своем Telegram-канале сообщил, что на киевском направлении ВСУ захватили устройство документирования М-211.
Аппаратура была захвачена вместе с ключевыми документами, позволяющими расшифровать информацию врага.
Аппаратура, которая попала в ВСУ / https://t.me/Bratchuk_Sergey
Аппаратура, которая попала в ВСУ / https://t.me/Bratchuk_Sergey
Напомним, ранее в СБУ попал секретный GPS-навигатор оккупантов, теперь известны их планы.