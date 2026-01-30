Магнитные бури 30 января: будет ли шторм под конец месяца (график)

Сильной магнитной бури сегодня не ожидается, но обстановка все равно не будет спокойной.

30 января существует вероятность небольшой и непродолжительной магнитной бури. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

По словам ученых, в настоящее время скорость солнечного ветра все еще повышена из-за влияния корональной дыры. Ожидается, что это может привести к слабой и непродолжительной магнитной бури уровня G1.

Предполагается, что скорость солнечного ветра снизится в течение 31 января и 1 февраля, хотя существует неопределенность относительно размеров корональной дыры, поэтому возвращение к нормальным условиям трудно предсказать.

Магнитные бури - как защитить организм

Считается, что во время магнитных бурь организм испытывает дополнительную нагрузку, поэтому важно поддержать его простыми, но эффективными способами.

В первую очередь соблюдайте режим сна и пейте больше чистой воды и травяных чаев. Минимизируйте, а лучше всего полностью откажитесь от алкоголя. Старайтесь избегать стресса и информационной перегрузки. Полезны легкие прогулки на свежем воздухе и умеренная физическая активность без переутомления. Питание должно быть легким – больше овощей, рыбы, продуктов с магнием и калием. Людям с хроническими заболеваниями стоит заранее контролировать давление и не пропускать назначенные врачом препараты.

