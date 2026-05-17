'Односторонний абонемент на спокойную жизнь аннулирован': Мадяр об атаке на Москву

Он пошутил, что столица России теперь никогда не спит.

Москва теперь не спит, ведь был "аннулирован односторонний абонемент на спокойную жизнь". Об этом в своем Telegram-канале написал Роберт Бровди (Мадяр), командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины.

"Moscow отныне never sleeps. Версия 17.05, шансы уравнялись: аннулирован односторонний абонемент на спокойную жизнь на Патриках и окрестностях", – подчеркнул он.

Бровди также обратился к "Лукашеску" – самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко, чтобы тот "присмотрелся к перспективам".

"Юстас – Алексу Григорьевичу: важно, как вступить в нужный разговор, но еще важнее искусство выхода из него", – написал командующий.

Удар по Московской области и втягивание Беларуси в войну

Как сообщал УНИАН, ранее президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что продолжается фиксация российских попыток более активного втягивания Беларуси в войну против Украины.

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что потенциал белорусской армии не идет ни в какое сравнение с возможностями ВСУ. В то же время это не означает, что не нужно обращать внимание на агрессивные заявления самопровозглашенного президента Лукашенко.

Тем временем в ночь на 17 мая беспилотники нанесли удар по научно-производственному комплексу "Элма" в городе Зеленоград Московской области. Министерство обороны России сообщило, что за ночь и до утра над страной, включая Московскую область, было сбито 556 дронов. Российские власти заявили, что в результате ударов погибли по меньшей мере три человека, а еще 12 получили ранения во время других ударов беспилотников.

