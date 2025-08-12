По словам Лакийчука, кроме ПВО, Силы обороны "интересуются" военными группировками россиян.

Крымский полуостров, оккупированный Россией в 2014 году, является частью системы противовоздушной обороны РФ, которая прикрывает в том числе Новороссийск. Именно поэтому и "прилетает" по определенным объектам в автономной республике Крым (АРК).

Об этом в эфире телемарафона рассказал директор программ безопасности центра глобалистики Стратегия XXI Павел Лакийчук. Его спросили, какие потери в последнее время несет РФ из-за атак на ее военные объекты, расположенные в Крыму, в частности в контексте с поражением российских целей, среди которых десантный катер и новейшая РЛС "Енисей".

"Здесь нужно различать, условно говоря, на две части. Первое - это группировка сил противника в Крыму, его пункты постоянной дислокации. Тех частей российской армии, которые были сосредоточены там после 2014 года для подготовки нападения на Украину. Вот по ним удары осуществляются", - сказал эксперт.

Вторая часть, отметил Лакийчук, это понимание того, что Крымской полуостров является важной частью эшелонированной ПВО, которую создал противник. Эксперт подчеркнул:

"Западный Крым - это первый эшелон ПВО для всего юга России. Для того, чтобы наносить удары по Новороссийску, по Кубани, Краснодару, восточному Крыму, надо прорывать именно эту систему обороны".

Поэтому, по его словам, "прилетает, первым делом" по Евпатории, Тарханкуту, по "Фиоленту" - заводу в Симферополе, который до оккупации был крупнейшим производителем электроинструмента в Украине и Восточной Европе, а после 2014 года "национализирован" агрессором.

"Бьют по аэродрому противника в Саках, Гвардейском...", - добавил Лакийчук.

Удары по Крыму

Напомним, недавно во временно оккупированном Крыму украинские разведчики уничтожили несколько радиолокационных станций РФ, и поразили десантный катер. Говорилось, что под прицелом были вражеские РЛС в куполах, десантный катер и база ПВО на Ай-Петри.

Впоследствии стало известно, что среди целей - новейшая РЛС "Енисей", которая является штатным радаром для ЗРК С-500 "Прометей". Эта РЛС прошла государственные испытания в 2020-2021 годах и стала на вооружение в 2021-2022 годах. В основе станции "Енисей" - многоэлементная помехозащищенная активная фазированная антенная решетка, позволяющая сопровождать гиперзвуковые цели, которые движутся на высотах до 120 километров со скоростью до 4800 м/с. Фактически система перехватывает низкоорбитальные космические цели.

