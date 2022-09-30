По Николаевщине было направлено 5 дронов, два из которых попали.

Ночью враг атаковал Одесскую и Николаевскую области дронами-камикадзе, два из них сбиты при подлете к Одессе.

Об этом журналистам сообщили в оперативном командовании "Юг".

"Враг атаковал южные области, направив 5 дронов-камикадзе по Николаевщине и 2 по Одесщине. Над Николаевщиной три "Шахеда – 136" сбито, один атаковал админздание в областном центре и еще один - объект критической инфраструктуры в районе. Работают спасательные и экстренные службы. Информация о пострадавших не поступала", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что над Одесским заливом силами противовоздушной обороны сбиты 2 дрона-камикадзе на подлете к Одессе.

Иранские беспилотники в Украине: что известно

Как сообщал УНИАН, в середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

13 сентября Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что украинские военные впервые сбили иранский ударный дрон Shahed-136 (Шахид-136). Беспилотник был сбит вблизи Купянска Харьковской области.

В последнее время россияне атакуют Одесскую и Николаевскую области дронами-камикадзе.

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