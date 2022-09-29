Крым - это перевалочный пункт для россиян, они туда подтягивают резервы, чтобы усилить Херсонское направление, ведь Украина готовится деоккупировать регион.

Россия впервые после 24 февраля получила современное оружие - иранские дроны-камикадзе Shahed-129. Эти БПЛА оккупанты применяют принципиально именно на юге Украины, потому что ВСУ своими дронами работают в Крыму.

Об этом советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал в интервью Юлии Латыниной.

"Мы ищем эффективные варианты борьбы с иранскими БПЛА. Они это оружие сконцентрировали на направлении Одесса, Николаев. Почему именно этот регион? Потому что сейчас идет отработка Крыма украинскими дронами. Просто не распространяется информация об этом, но там работают наши дроны. Мы уже неоднократно проговорили, что в рамках международного права Украина может работать на этой территории, потому что это наша суверенная земля", - сказал Подоляк.

Затем он добавил, что Крым - это перевалочный пункт для россиян, они туда подтягивают резервы, чтобы усилить Херсонское направление, ведь Украина готовится деоккупировать регион.

"Для того, чтобы компенсировать нашу дроновую активность, то россияне зеркалят наши действия и запускают иранские БПЛА по южным регионам Украины. Мы очень хотим, чтобы Израиль и США поработали над иранским кейсом, чтобы соучастие Ирана в убийстве украинцев не подменялась вопросом так называемой "иранской ядерной сделки", - отметил Подоляк.

Россия использует иранские дроны-камикадзе

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