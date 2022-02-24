Войска Российской Федерации пытаются захватить Старобельск в Луганской области, но Вооруженные силы Украины дают достойный отпор.
Об этом сообщает Операция Объединенных сил в социальной сети Facebook.
"Российские танки, БМП и пехота атакуют позиции украинских войск на подступах к Старобельску. Продолжается бой, ситуация напряженная. Оккупанты пытаются взять под контроль город, но украинские воины дают достойный отпор захватчикам", - говорится в сообщении.
"По врагу работают украинские противотанковые подразделения. В ходе боев уже уничтожены два российских танка и один БТР", - говорится в сообщении.