В ходе боев уже уничтожены два российских танка и один БТР.

Войска Российской Федерации пытаются захватить Старобельск в Луганской области, но Вооруженные силы Украины дают достойный отпор.

Об этом сообщает Операция Объединенных сил в социальной сети Facebook.

"Российские танки, БМП и пехота атакуют позиции украинских войск на подступах к Старобельску. Продолжается бой, ситуация напряженная. Оккупанты пытаются взять под контроль город, но украинские воины дают достойный отпор захватчикам", - говорится в сообщении.

"По врагу работают украинские противотанковые подразделения. В ходе боев уже уничтожены два российских танка и один БТР", - говорится в сообщении.

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