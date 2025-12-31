Жорин назвал самый сложный вызов для военных на фронте в 2025 году

Он отметил, что пока эффективных решений по противодействию этому вызову нет.

В 2025 году достаточно существенно изменилась ситуация на поле боя. Самым сложным вызовом было масштабное появление у россиян дронов на оптоволокне.

Об этом сказал подполковник ВСУ, заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин. "Пока однозначно эффективных решений по противодействию таким дронам нет", - отметил он.

Также Жорин отметил, что кардинально изменилась тактика противника.

"Речь идет об инфильтрации вражеских групп, которые проникают в тыл, даже не вступая в контакт с передней линией наших сил. Далее враг накапливается, прорезает логистику, разрушает систему обороны. В комплексе с огромным количеством дронов это создает очень сложную ситуацию для украинской армии", - детализировал он.

Жорин прогнозирует, что следующий год очевидно, будет не легче.

"Нам придется адаптироваться к постоянным изменениям и совершенствоваться, иначе у нас не будет никаких шансов. А если будет перемирие (на которое я бы не надеялся) - работать надо будет еще больше", - высказал мнение военный.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение подразделениями Сил обороны Украины Туапсинского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае РФ.

В частности, зафиксировано попадание ударных БпЛА по территории завода с последующим пожаром. Повреждены установка первичной переработки нефти и комплексные установки глубинной переработки нефтепродуктов.

Также сегодня проект Deepstate сообщил, что россияне оккупировали еще один населенный пункт на Сумщине. В проекте отмечают, что задача взять Покровск и Мирноград до Нового года для врага провалена.

