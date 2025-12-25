РФ отклонит новый мирный план, но не откажется от переговоров: в NYT раскрыли цель Кремля

Полномасштабное вторжение в Украину дорого обошлось как российской экономике, так и армии РФ, но Кремль по-прежнему считает, что может получить больше, продолжая войну.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский представил проект мирного плана, состоящий из 20 пунктов, который значительно отличался от плана, составленного в октябре. Новое предложение является разумным компромиссом, который включает в себя гарантии безопасности для Украины, а также планы по восстановлению разрушенной войной страны.

Как пишет The New York Times, маловероятно, что Москва примет обновленный мирный план. Российский диктатор Владимир Путин ободрен "успехами" своей армии на поле боя, а некоторые пункты обновленного мирного плана могут быть негативно восприняты российской общественностью.

"Это абсолютная насмешка. Идея ясна: представить это американцам как "компромисс", а затем обвинить Россию в его провале", - писал российский аналитик по международным вопросам Алексей Наумов в своем Telegram-канале, комментируя новый мирный план.

Основные препятствия для России

Журналисты напомнили, что в течение последних двух лет Путин последовательно настаивал на двух основных пунктах: Украина должна вывести свои войска из остальной части Донецкой и Луганской областей, а членство в НАТО для страны должно быть исключено. Более того, глава Кремля подтвердил эту позицию 19 декабря на своей ежегодной пресс-конференции.

В издании отметили, что обновленный мирный план предусматривает, что Россия должна вывести свои войска из Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. Также в документе говорится, что Украина выведет свои войска из Донбасса, только если РФ сделает то же самое.

"План не предлагает никаких компромиссов в отношении территорий или Запорожской атомной электростанции. Неспособность решить территориальный вопрос делает этот план нереализуемым", - сказал журналистам российский аналитик Георгий Бовт.

Почему Россия может позволить себе отклонить мирный план

В издании подчеркнули, что полномасштабное вторжение в Украину дорого обошлось как российской экономике, так и армии РФ. Тем не менее, Кремль, похоже, по-прежнему считает, что может получить больше, продолжая войну.

Российская экономика находится в самом слабом состоянии с 2022 года, но, несмотря на санкции, аналитики считают, что страна все еще далека от экономического кризиса, который заставил бы Кремль изменить курс, добавили в издании.

Также журналисты напомнили, что недавно бывший президент РФ Дмитрий Медведев заявлял о том, что около 417 000 новобранцев подписали новые контракты на службу в российской армии в 2025 году. В издании подчеркнули, что это соответствует оценкам независимых аналитиков.

Непрерывный приток новых рекрутов означает, что Россия может позволить себе продолжать войну, несмотря на тяжелые потери, считают в издании.

Почему Россия ведет переговоры

Уверенность России в своем превосходстве на поле боя вызывает очевидный вопрос: зачем она продолжает вести переговоры? В издании отметили, что многие эксперты сходятся во мнении, что главной целью Москвы является восстановление рабочих отношений с США и попытка избежать полной ответственности за вторжение в Украину.

Кроме того, РФ заинтересована в отсрочке дополнительных санкций или других экономических ограничений со стороны США, добавили в издании. Американские санкции в отношении "Роснефти" и "Лукойла" уже вынудили Россию продавать свою нефть с большими скидками.

Из каких предложений состоит обновленный проект мирного плана

Ранее президент Владимир Зеленский раскрыл 20 пунктов мирного плана, который Украина разработала совместно с США. Он заявил, что речь идет о базовом документе об окончании войны.

В частности, мирный план предусматривает "прочные" гарантии безопасности для Украины и сохранение численности ВСУ на уровне 800 тысяч солдат. Также Россия должна закрепить политику ненападения в отношении Европы и Украины во всех необходимых законах и документах о ратификации.

Отдельно в мирном плане упоминается то, что Украина станет членом Евросоюза в конкретно определенное время. Также Украина получит краткосрочный привилегированный доступ к рынку Европы.

