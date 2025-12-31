Туапсинский НПЗ до сегодняшнего дня был способен перерабатывать около 12 миллионов тонн нефти в год.

В ночь на 31 декабря Главное управление разведки совместно с ГПСУ атаковали морской нефтяной терминал "Туапсе" и Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Краснодарском крае Российской федерации.

Как сообщили источники УНИАН в ГУР МО, среди прочего поражена установка первичной переработки нефти АВТ-12 Туапсинского НПЗ, а также транспортные трубопроводы и наливное оборудование морского нефтяного терминала.

По словам собеседника, Туапсинский НПЗ до сегодняшнего дня был способен перерабатывать около 12 миллионов тонн нефти в год, таким образом существенно усиливая способность российского военно-промышленного комплекса.

"Коллектив Главного управления разведки искренне поздравляет российских крепостных с наступающими праздниками и от всей души дарит этот новогодний фейерверк. Пиротехнические шоу с впечатляющими светошумовыми эффектами будут продолжаться по всей территории страны-агрессора все новогодне-рождественские праздники под патронатом ГУР МО и при содействии всего украинского народа", - отметил источник в военной разведке.

Как сообщал УНИАН, недавно ГУР объявило об успешной операции на военном аэродроме российских оккупантов в Липецке.

В частности, в результате спецоперации на военном аэродроме государства-агрессора России под Липецком в ночь с 20 на 21 декабря успешно поражены два вражеских многоцелевых истребителя Су-30.

Также в первую ночь зимы на России произошел взрыв на участке нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть продолжает поставляться в некоторые страны Европы, подпитывая финансовые и военные возможности агрессора. По данным источников УНИАН в разведке, была использована взрывчатка с дистанционным подрывом и с дополнительными горючими смесями для достижения большего горения.

