Враг оккупировал еще один населенный пункт в Сумской области, - Deepstate

В проекте отмечают, что задача взять Покровск и Мирноград до Нового года для врага провалена.

Враг продвинулся в Сумской области и оккупировал населенный пункт Новониколаевка. Об этом говорится в сообщении мониторингового проекта DeepState в Telegram.

Также отмечается, что российские оккупанты продвинулись вблизи Варачино, Грабовского (Сумская область) и Молодецкого (Донецкая область).

Ситуация в районе Покровска и Мирнограда

"Задача взять Покровск и Мирноград до Нового года для врага провалена. Если бы не ложь и другие внутренние проблемы, города находились бы в лучшем положении, однако уже как есть. В следующем году противник нацелен дожать эти два населенных пункта, направляя дополнительные ресурсы, поэтому следующий месяц будет сверхсложным", - отмечают аналитики DeepState.

Отмечается, что в Покровск противник продолжает затягивать свои силы, пытается закрепиться в северный части и периодически фиксируется в районе Ровно, Светлого, Красного Лимана, устраивая засады. Сказано, что украинская логистика остается крайне тяжелой.

В проекте сообщили, что продолжаются также частые операции зачистки, чтобы не давать противнику накапливаться и сохранять хотя бы минимальные возможности для путей снабжения и проведения ротаций, но обстановку это кардинально не меняет, ведь у россиян есть возможности затягивания пехоты, с поддержкой дронов.

Также сообщается, что в Мирнограде отсутствует полоса обороны, есть только районы, где наши войска оказывают относительно организованное сопротивление.

"В определенной степени, Мирноград становится похожим на Покровск. Его враг начинает также поглощать с южной части, беря под контроль местность и уже дошел до центральной части. Одновременно с этим происходят фиксации по всему городу, где огневой контакт с врагом может произойти в любой точке. Это и стало причиной перевода Мирнограда полностью в серую зону. Однако задача по удержанию населенного пункта стоит, поэтому бойцы держат оборону и стараются не давать противнику окончательно захватить город", - сообщает DeepState.

При этом отмечается, что проблемным вопросом остается перешеек, который является важным для группировки в Мирнограде.

Ситуация в Сумской области - новости

Как сообщал УНИАН, спикер группировки Объединенных сил Виктор Трегубов рассказал, что россияне закрепились в приграничном селе Грабовское Сумской области. По его словам, они закрепились в южной части населенного пункта и их присутствие там сохраняется.

Трегубов отмечал, что россиян там около сотни, но точно цифру трудно назвать, потому что они перемещаются через границу, к которой даже пешком можно дойти.

