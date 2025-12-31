Поражены Туапсинский НПЗ, 'Таманьнефтегаз' и ряд других целей: детали от Генштаба

Объекты являются частью энергетического тыла агрессора.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили поражение подразделениями Сил обороны Украины Туапсинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае РФ.

Как отмечается в Telegram Генштаба, зафиксировано попадание ударных БпЛА по территории завода с последующим пожаром. Повреждена установка первичной переработки нефти (ЕЛОУ-АВТ-12) и комплексные установки глубинной переработки нефтепродуктов.

"Следует заметить, что Туапсинский нефтеперерабатывающий завод является частью энергетического тыла агрессора, производит автомобильный бензин различных марок, прямогонный бензин (сырье для нефтехимии), дизельное топливо, мазут и задействован в обеспечении вооруженных сил противника", - говорится в сообщении.

Видео дня

Также, как проинформировали в Генштабе, осуществлено огневое поражение нефтегазового терминала "Таманьнефтегаз" вблизи поселка Волна на Таманском полуострове Краснодарского края. Предприятие предназначено для хранения и дальнейшей перевалки нефти, нефтепродуктов, сжиженных углеводородных газов с целью экспорта и обеспечения вооруженных сил агрессора. Подтверждено поражение двух причалов со стендерами нефтеналивного терминала.

"Этой же ночью украинские ударные БПЛА успешно атаковали федеральное государственное казенное учреждение "Темп" в городе Рыбинск, Ярославской области РФ. Нефтебаза росрезерва "Темп" занимается хранением, приемом, отпуском и учетом стратегических запасов, включая нефтепродукты. Цель поражена, на объекте наблюдается масштабный пожар", - говорится в сообщении.

Кроме этого, сообщается, что Силы обороны Украины нанесли огневое поражение по временному пункту базирования речных катеров вблизи Еленовки, на временно оккупированной территории украинского Крыма, и поражены склады боеприпасов противника в районах населенных пунктов Ближнее и Сиятель, что в Донецкой области.

Удары по российским НПЗ

Как сообщал УНИАН, сегодня, 31 декабря, источники УНИАН в разведке информировали, что Главное управление разведки совместно с ГПСУ атаковали морской нефтяной терминал "Туапсе" и Туапсинский нефтеперерабатывающий завод.

Также источники в СБУ заявили, что утром 31 декабря дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" Службы безопасности Украины поразили нефтебазу "Темп" в городе Рыбинск Ярославской области РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: