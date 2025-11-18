В результате массированного дронового удара РФ по портовой и энергетической инфраструктуре юга Одесской области, в порту города Измаил загорелось турецкое судно, загруженное сжиженным газом (LPG Tanker ORINDA IMO 9240122). Генеральный директорат морских дел правительства Турции сообщил, что экипаж судна из 16 человек был эвакуирован. Кроме того, могут быть эвакуированы жители местности вокруг поселка Плауру в Румынии, расположенного напротив Измаильского порта, поскольку существует риск взрыва судна с разрушительными последствиями на значительном расстоянии.

Турецкий танкер в Измаиле поразили, скорее всего, специально. В отличие от портов Большой Одессы, в которых после серии воздушных атак 2023 года выключены передатчики сигналов AIS морских судов, в Дунайских портах такой практики не наблюдается. То есть, в РФ, при планировании атаки на Измаильский порт, не могли не знать, что там находится турецкий танкер-газовоз - судно с повышенным уровнем опасности (корпуса газовозов совсем не случайно красят красным).

Если эта гипотеза верна, возникает вопрос: "Зачем? Что россияне хотели этим сказать своим турецким друзьям и партнерам?".

Для тех, кто ведет статистику, как это делает мониторинговая группа Института Черноморских стратегических исследований, ответ более чем очевиден. Однако многих читателей эта статистика может поразить масштабом цифр (ведь, по понятным причинам, она не рекламируется).

Так, за 10 месяцев 2025 года в украинские морские порты Большой Одессы (Одесса, Черноморск, Южный) прибыло 2103 торговых судна. В среднем за месяц - это 210 судов (точнее рейсов, потому что отдельные суда успевают делать по несколько рейсов в месяц, но таких немного). В октябре 2025 года, несмотря на чуть ли не ежедневные атаки вражеских ракет и БПЛА, был рекордный показатель с начала года - 266 судов.

Вы спросите: "И что с того?". А то, что 40% из всех этих судов принадлежат турецким компаниям. То есть, турецкие суда обеспечивают 40% перевозок по Украинскому морскому коридору. И это - самая большая доля. Следующее место - греческие судовладельцы (до 20%). Остальные - рассеяны по двум десяткам других стран понемногу.

Итак, наша гипотеза заключается в том, что в Москве решили - в присущем ей стиле - "передать привет" Турции.

Мол, не надо ходить в украинские порты, потому что это поддерживает бюджет Украины, а именно ту его часть, которая идет на финансирование войны с РФ.

Кроме того, наш ежемесячный анализ ракетных и других ударов по украинским портам свидетельствует о том, что появился еще один тренд: на фоне постоянных атак по портам Большой Одессы усиливаются и атаки на Дунайские порты Украины.

Какая цель? Чтобы они не могли подстраховать порты Одессы в каких-то случаях

Таким образом, выбить турецкий торговый флот из перевозок из/в Украину - это серьезная цель РФ. Поэтому обстрелы будут усиливаться.