Из-за пожара на судне существует угроза взрыва для румынского поселка Плауру.

В результате дроновой атаки РФ в порту города Измаил Одесской области загорелось турецкое судно, загруженное сжиженным газом.

Как пишет Euronews, из-за этого в Румынии эвакуируют людей из приграничного поселка Плауру, расположенного недалеко от украинской границы. Оттуда уже вывезли 15 местных жителей.

"Причиной стало возгорание судна, загруженного сжиженным газом, которое вспыхнуло после атаки дронов в районе города Измаил. Существует значительный риск взрыва, поэтому власти решили временно вывезти людей из зоны потенциальной опасности", - отмечается в публикации.

Генеральный директорат морских дел правительства Турции сообщает, что экипаж судна, состоявший из 16 членов, был эвакуирован.

"Танкер со сжиженным газом под турецким флагом ORINDA, на борту которого находились 16 членов турецкого экипажа, был поражен во время маневра эвакуации в порту Измаил в Украине и загорелся. Экипажу удалось безопасно покинуть судно. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.

Также СМИ сообщает, что глава общины Чаталкиой (коммуна в уезде Тулча в Румынии, - УНИАН) уже выехал на место происшествия, а префект уезда Тулча направляется в зону инцидента. Службы реагирования приведены в готовность, а румынские власти сейчас анализируют возможные сценарии действий.

По предварительным данным, местность Плауру будет эвакуирована. Это решение поддержала и украинская сторона, поскольку груз может вызвать взрыв с разрушительными последствиями на значительном расстоянии.

Издание напоминает, что еще в 2023 году, после серии российских атак вблизи границы, румынские военные начали обустраивать специальные укрытия для местных жителей. Их соорудили именно в тех зонах, где ранее падали обломки дронов. Министерство обороны Румынии тогда подчеркивало, что эти меры введены в соответствии с решением Национального комитета по чрезвычайным ситуациям.

Также известно, что в 2024 году на территории Плауру упали обломки трех из пяти российских дронов, которые зафиксировали румынские службы.

В то же время в госпредприятии "Администрация морских портов Украины" заявили, что после ночной атаки на Измаильский морской порт произошло возгорание оборудования для перекачки газа, расположенного на борту гражданского судна под флагом Турции. На месте происшествия создан оперативный штаб под председательством начальника Измаильской районной военной администрации. К его работе привлечены подразделения ГСЧС, в том числе команды, оснащенные роботизированными комплексами, и вспомогательные службы.

"Ситуация находится под постоянным контролем. По информации местных органов власти, оснований для эвакуации населения пока нет", - уверяют в АМПУ.

Ночной удар по Одесской области: детали

Ночью 17 ноября армия РФ нанесла массированный дроновой удар по портовой и энергетической инфраструктуре юга Одесской области, в частности по Измаильскому району. По данным местных властей, взрывы прогремели в нескольких городах. Несмотря на эффективную работу ПВО, во время атаки повреждения получили несколько гражданских судов. Возникли возгорания. Пострадал 18-летний юноша.

В городе Измаил и в селе Броска частично отсутствует электроснабжение. Критическая инфраструктура, объекты жизнеобеспечения и системы оповещения работают от резервного питания.

