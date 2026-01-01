В 2025 году было всего 4 дня, когда РФ не атаковала территорию Украины, - UA War Infographics

Аналитики подсчитали, что 2 дня в апреле и столько же в мае были в 2025 году без российских атак по Украине.

Почти ежедневно Россия в течение 2025 года обстреливала украинские города "Шахедами" или ракетами или осуществляла комбинированную атаку, сообщает проект UA War Infographics в Telegram.

Аналитики опубликовали данные о каждом месяце, сколько было атак со стороны России и указали, были ли это ударные дроны-камикадзе или же ракеты.

Согласно представленной информации, за текущий год Россия терроризировала украинцев 361 день.

Видео дня

"Только 4 дня 2025 года мы пережили без обстрелов шахедами и ракетами. Ужасный год. Желаем, чтобы следующий был лучше", - говорится в сообщении под календарем с обстрелами.

Примечательно, что в апреле было два дня, когда Россия не запускала ни "Шахедов", ни ракет по Украине, а также еще два дня в мае.

Аналитики отметили, что независимо от количества запущенных Россией по территории Украины ракет или ударных беспилотников, была это одна или сотни воздушных целей, каждая из них несет угрозу разрушений и человеческих потерь.

Война в Украине: последние подробности

Ранее УНИАН сообщал, что аналитики DeepState привели данные, что в декабре России удалось оккупировать 445 кв км украинской территории. Указывается, что это на 12% меньше, чем в ноябре. Враг снизил количество штурмовых действий на 9%. Аналитики считают, что причиной стали кадровые проблемы в армии противника.

Также мы писали, что начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что из 14 приграничных сел, которые находятся под ежедневными обстрелами российской армии, объявлена обязательная эвакуация. По словам Чауса, несмотря на реальную угрозу там все еще проживает 300 человек. В то же время, он заявил, что выехало из приграничья более 1400 жителей. Глава ОГА отметил, что людям, которые согласятся уехать, обязательно будут предоставлять временное жилье. Чаус добавил, что эвакуацию должны завершить за 30 дней.

