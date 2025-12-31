В декабре Россия оккупировала 445 кв км территории Украины, - DeepState

Аналитики отметили, что это на 12% меньше, чем в ноябре текущего года.

В декабре текущего года российские оккупанты захватили 445 квадратных километров украинской территории, что на 12% меньше, чем в ноябре, сообщает Telegram-канал DeepState.

Аналитики отметили, что количество штурмовых действий снизилось на 9%, что связано с кадровыми проблемами, которые все чаще появляются в российской армии.

Указывается, что больше всего продвижений врага - 35% произошло на Славянском отрезке. Потеря Северска стала серьезным ударом. Добавляется, что на этот участок приходится всего 5% штурмовых действий. Это, как подчеркивают эксперты, к сожалению, указывает на наличие проблем и высокого уровня эффективности российских штурмов.

Также на Покровский отрезок пришлось 26.5% потерь территорий и 32.5% штурмов. Несмотря на такую интенсивность и большие, чем обычно территориальные потери, оборона здесь, по словам аналитиков, является эффективной.

Добавляется, что тройку замыкает Гуляйпольский отрезок, где на 10% потерь пришлось 11% штурмов. Аналитики признали, что плохую динамику создала ситуация со 102 ОБр Тро, но несмотря на это оборонительные действия здесь нельзя назвать плохими.

На Новопавловский отрезок пришлось 8% потерь территорий при 11% штурмовых действий. Аналитики рассказали, что до октября данный участок был очень проблемным. Однако, за последние два месяца динамика боев упала на треть, а количество потерянных территорий снизилось в разы.

Аналитики объяснили, что связывают это улучшение с приходом в корпус одного из самых талантливых генералов в ВСУ - Виктора Николюка.

Ранее УНИАН сообщал, что по данным аналитиков, российские оккупанты продвинулись в Сумской области, им удалось оккупировать населенный пункт Новониколаевка. Кроме этого, аналитики DeepState добавили, что враг продвинулся вблизи Варачино, Грабовского (Сумская область) и Молодецкого (Донецкая область). При этом, враг провалил задачу взять до конца этого года Покровск и Мирноград.

Также мы писали, что 30 декабря аналитики DeepState сообщали, что российские оккупанты смогли захватить три села в Донецкой области - Пазено, Переездное и Кузьминовку. Указывается, что эти населенные пункты расположены в Бахмутском районе Донецкой области. Добавляется, что село Андреевка в Донецкой области, вблизи которого оккупанты продвинулись, было оккупировано врагом ранее.

