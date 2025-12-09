Сейчас ситуация на фронте в Днепропетровской области несколько стабилизировалась по сравнению с предыдущими месяцами - враг не имеет там успехов. Об этом сообщил военнослужащий, старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс".
"В Днепропетровской области обстановка несколько стабилизировалась за последние месяцы", - отметил он.
По словам военного, линия боевого столкновения от Удачного до Комара на административной границе Донецкой и Днепропетровской областей фактически стабилизировалась.
"Враг не имеет успехов. Где-то выдохся, где-то наши подразделения заняли рубежи за реками и удачно продолжают оборонительные действия", - рассказал "Алекс".
Он добавил, что ситуация в направлении Покровского также более менее стабилизировалась по сравнению с прошлыми месяцами.
Освобождение населенного пункта в Днепропетровской области
Недавно бойцы 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ освободили село Тихое в Днепропетровской области.
В бригаде рассказали, что выбить врага из Тихого и зачистить село от оккупантов бойцам удалось благодаря слаженным и четким действиям, грамотному планированию и отважной реализации.
В 67 ОМБр подчеркнули, что сейчас Тихое находится под контролем украинских военных.