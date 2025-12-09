Он утверждает, что ВСУ удачно продолжают оборонительные действия на этом направлении.

Сейчас ситуация на фронте в Днепропетровской области несколько стабилизировалась по сравнению с предыдущими месяцами - враг не имеет там успехов. Об этом сообщил военнослужащий, старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс".

"В Днепропетровской области обстановка несколько стабилизировалась за последние месяцы", - отметил он.

По словам военного, линия боевого столкновения от Удачного до Комара на административной границе Донецкой и Днепропетровской областей фактически стабилизировалась.

"Враг не имеет успехов. Где-то выдохся, где-то наши подразделения заняли рубежи за реками и удачно продолжают оборонительные действия", - рассказал "Алекс".

Он добавил, что ситуация в направлении Покровского также более менее стабилизировалась по сравнению с прошлыми месяцами.

Освобождение населенного пункта в Днепропетровской области

Недавно бойцы 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ освободили село Тихое в Днепропетровской области.

В бригаде рассказали, что выбить врага из Тихого и зачистить село от оккупантов бойцам удалось благодаря слаженным и четким действиям, грамотному планированию и отважной реализации.

В 67 ОМБр подчеркнули, что сейчас Тихое находится под контролем украинских военных.

