В ноябре россияне заявляли о захвате села Тихое.

Бойцы 67-й отдельной механизированной бригады ВСУ освободили село Тихое в Днепропетровской области. Об этом сообщается на странице бригады в Facebook.

В 67 ОМБр напомнили, что еще 21 ноября россияне обнародовали видео, на котором вражеские солдаты махали российским флагом на Александровском направлении, и заявляли о захвате населенных пунктов Тихое и Отрадное в Покровской общине.

"В ходе слаженных и четких действий, грамотного планирования и отважной реализации, бойцы 67 отдельной механизированной бригады выбили врага из Тихого и зачистили село от оккупантов", - говорится в заявлении бригады.

Видео дня

В 67 ОМБр подчеркнули, что сейчас Тихое находится под контролем украинских военных.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее заместитель командира 4-го батальона "Сила Свободы" 4-й бригады "Рубеж" НГУ Владимир Назаренко заявил, что россияне не оставляют попыток продвинуться вперед на Покровском направлении. Он подчеркнул, что ситуация остается очень сложной.

Назаренко отметил, что в течение последних дней враг сохраняет тот "накал", который он взял еще в начале весны, летом. Это в основном давление малыми пехотными группами и "мясными штурмами".

Кроме того, начальник рекрутинга 10 корпуса Андрей с позывным "Стратег" поделился, что украинские бойцы держат Купянск Харьковской области. Он опроверг заявления россиян о том, что город захвачен.

Вас также могут заинтересовать новости: