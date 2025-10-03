Оккупанты не достигли целей, поставленных их командованием, говорит Мусиенко.

Российские войска продолжают вести наступательные действия в Донецкой области. В частности, враг пытался прорваться вглубь позиций Сил обороны Украины на Добропольском направлении.

Об этом рассказал в эфире телеканала FREEДOM военнослужащий Сил территориальной обороны ВСУ, военный аналитик Александр Мусиенко. По его словам, усилия врага на Добропольском направлении были связаны с целью создать плацдарм для дальнейшего наступления.

"Украинским войскам удается останавливать продвижение врага, наносить огневое поражение, в то же время проводить операции, связанные с активной обороной, и мы видим результаты. Если мы говорим о Добропольском направлении конкретно, то еще порядка месяца назад ситуация была иная, поскольку противник действительно осуществил прорыв, воспользовавшись ситуацией. И они хотели провести рейд вглубь украинских позиций", – подчеркнул Мусиенко.

По его словам, если бы враг смог там закрепиться, создалась бы опасная ситуация для украинских сил. Но были задействованы дополнительные силы, и это дало результат. Россия несет существенные потери, добавил аналитик.

"Прорваться дальше им не удается. Прорыв был блокирован, плацдарм не дали расширить, логистику начали перекрывать, действовать достаточно грамотно с целью отсечения групп, которые пытались зайти в тыл", – продолжил он.

Украинские военные смогли стабилизировать ситуацию на Добропольском направлении, говорит Мусиенко. В близлежащих населенных пунктах проводится зачистка от российских диверсионно-разведывательных групп.

"Помимо этого, проводится вытеснение противника с целью выполнения задачи по выравниванию линии фронта на этом направлении, с той целью, чтобы отсечь противника от основных сил и обеспечить дальнейшее проведение операции стабилизационной обороны. То есть фактически те цели, которые были поставлены российским военным руководством перед соответствующими военными группами и контингентами, достигнуты не были. Украинские войска достаточно серьезно продемонстрировали возможность действовать в активной обороне, контратаковать и обеспечивать такой необходимый тактический успех", – констатировал Александр Мусиенко.

Издание BI писало, що российские захватчики атакуют дронами ключевые логистические пути ВСУ. Отмечалось, что беспилотники врага устраивают засады на проезжающие мимо военные транспортные средства.

Тем временем проект DeepState сообщает, что россияне оккупировали сразу три новых населенных пункта. Речь о селах Ольговское, Березовое и Калиновское Днепропетровской области.

