По словам украинских военных, такие атаки россиян мешают перемещению войск.

Российские дроны все чаще устраивают засады на проезжающие мимо военные транспортные средства, превращая маршруты, которые ранее были относительно безопасными, в зоны смерти, пишет Business Insider.

Украинские военные рассказали изданию об этой тактике и отметили, что российские военные нацеливаются на ключевые логистические пути вблизи линии фронта с помощью волоконно-оптических дронов.

Такие беспилотники, как объясняется, не поддаются противодействию средствами радиоэлектронной борьбы, что делает эти смертоносные оружия чрезвычайно трудными для остановки. Также украинские военные поделились, что эти атаки мешают перемещению войск и снабжению.

В публикации говорится, что стиль такой атаки похож на взрывные устройства, которые изготавливаются из подручных средств (IED). С ними, как указывается, часто сталкивались американские и союзные войска на Ближнем Востоке.

То, что в Украине российские дроны могут летать и выслеживать свои цели, подчеркивает одну из многих тревожных тенденций, когда беспилотные системы повышают угрозу на поле боя.

Офицер 3-го армейского корпуса Украины рассказал изданию, что Россия все чаще запускает оптоволоконные дроны на логистические маршруты, приземляет их на обочине дороги, ждет, пока проедет бронированный транспорт, а затем устраивает засаду.

По его словам, подобные атаки происходят каждую неделю и приводят не только к потерям транспортного средства, но и к гибели солдат.

Издание отмечает, что беспилотники на оптоволокне отличаются от FPV-дронов тем, что подключены к своим операторам длинными тонким кабелями, которые сохраняют связь и позволяют дрону противостоять электронной войне и тактике глушения. Именно по этой причине они особенно опасны на поле боя.

Также, говорится в материале, такие дроны стоят всего несколько сотен долларов и могут быть оснащены небольшим взрывным зарядом. Хотя дроны на оптоволокне и имеют более ограниченный диапазон действия, чем FPV, но они способны пересекать линию фронта и попадать на территорию Украины для проведения засад.

Из-за этих атак, по данным издания, Украине пришлось изменить перемещение войск, теперь защитники вынуждены дольше оставаться на одном месте вместо того, чтобы переходить на новые позиции.

Отмечается, что российские дроны стали главной угрозой для бронированных транспортных средств, таких как танки, боевые машины пехоты или бронетранспортеры. По этой причине многие транспортные средства теперь оснащены дополнительным защитным бронированием и технологиями радиоэлектронной борьбы, чтобы предотвратить атаки.

В статье указывается, что физические барьеры являются одним из немногих эффективных средств защиты от дронов на оптоволокне. По этой причине, украинские военные покрыли много ключевых дорог вблизи линии фронта импровизированными сетками, превратив маршруты в открытые туннели, чтобы защититься от вражеских атак и избежать повреждений транспортных средств.

Однако, такой метод лишь уменьшает риск, но не устраняет его полностью. Командир подразделения беспилотников Отдельной президентской бригады Украины Алекс Эйне рассказал, что операторы российских дронов могут управлять беспилотниками через дыры в сетке и приземлять их на обочине дороги. Там они ждут, чтобы впоследствии нанести удар.

Атаки России дронами по Украине

Ранее УНИАН сообщал, что Россия начала использовать "Шахеды" с целью атак по украинской железной дороге. Председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский поделился, что усиленные атаки БпЛА поразили десятки железнодорожных подстанций. Он отметил, что такой значительный рост является результатом "резкого увеличения" количества дронов дальнего действия, которые производит военно-промышленный комплекс РФ.

Также мы писали, что военно-политический обозреватель Александр Коваленко поделился, что Россия сейчас накапливает беспилотники и строит пусковые площадки для их запуска, чтобы нанести мощный удар по Украине до Нового года. Эксперт добавил, что сейчас Россия запускает 500 дронов комбинированного типа, что является пределом ее возможностей "с последующим проседанием по пускам". Коваленко заявил, что с учетом неизменной тенденции применения и производства, накопление дронов комбинированного типа к концу 2025 года у россиян может составить около 7 тысяч.

