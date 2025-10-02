Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что в течение суток произошло 102 боевых столкновения.

Российская армия оккупировала села Ольговское, Березовое и Калиновское Днепропетровской области. Об этом сообщает проект DeepState.

"Враг оккупировал Ольговское, Березовое и Калиновское, а также продвинулся вблизи Новоивановки и Вороного", - сказано в сообщении.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили две атаки россиян. На Южно-Слобожанском направлении украинские воины остановили шесть атак врага в районах населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Каменка и в сторону населенных пунктов Колодязное, Нововасильевка.

Там отметили, что на Купянском направлении агрессор трижды осуществлял штурмовые действия в направлении населенных пунктов Купянск и Богуславка. На Лиманском направлении захватническая армия атаковала пять раз вблизи населенных пунктов Колодязи, Шандриголово, Торское и в сторону населенного пункта Дробышево.

На Северском направлении Силы обороны отбили три атаки противника вблизи Ямполя и Ивано-Дарьевки. На Краматорском направлении оккупанты предприняли две попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Часов Яр и Предтечино.

"На Торецком направлении в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Торецк, Щербиновка, Иванополье, Александро-Калиново, Русин Яр и Полтавка наши воины остановили 11 наступательных действий врага", - сообщили в Генштабе.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты совершили 28 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Владимировка, Красный Лиман, Луч, Зверево, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Молодецкое, Ореховое, Новоукраинка и в направлении Покровска, Филиала. Силы обороны сдерживают натиск противника и остановили уже 27 атак.

Также на Новопавловском направлении враг 19 раз атаковал в районах населенных пунктов Новохатское, Камышеваха, Сосновка, Нововасильевское, Январское, Березовое.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано четыре боестолкновения в районе населенного пункта Полтавка, а на Ореховском направлении произошло три боестолкновения - противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Пятихатки и Лобково. На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили три вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

Война в Украине - ситуация на фронте

Ранее представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин заявил, что российские оккупанты хотели открыть новое направление для наступления. Они пытались вести штурмовые действия в районе населенного пункта Степное, Запорожская область. Однако ничего у них не получилось и они потерпели неудачу.

