РФ активизировалась там, где расстояние до Краматорска и Славянска самое короткое, - военный

В настоящее время Россия проводит пехотные штурмы и продвижение мелкими группами.

На Константиновском и Северском направлениях армия РФ резко активизировала наступление на Краматорском участке, который расположен между ними. Об этом заявил украинский военный с позывным "Алекс".

По его словам, российские оккупанты начали атаку вдоль трассы на Бахмут, в районе сел Миньковка и Приволье.

"Пока ничего нового - исключительно пехотные штурмы и продвижение мелкими группами, однако не удивлюсь, если резко появятся колонны бронетехники, которые будут пытаться прорываться вдоль трассы; тем более именно здесь расстояние до Краматорска и Славянска является самым коротким - около 16 км", - предупредил боец.

Ранее в 43-й отдельной механизированной бригаде сообщили, что РФ снова попыталась инсценировать захват Купянска-Узлового. По словам военных, у российских диверсантов был с собой флаг, который они, вероятно, хотели использовать, чтобы снять фейковое видео о якобы захвате населенного пункта.

"Россияне не имеют успехов. Купянск и Купянск-Узловой под контролем подразделений 43-й бригады и других Сил обороны", - сказал один из украинских защитников.

В то же время аналитики DeepState заявили, что армия РФ продвинулась в двух населенных пунктах Запорожской области. В частности, захватчики добились успехов в Доброполье, а также Приморске.

