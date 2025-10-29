Оккупанты установили триколор на потолке Покровска: в DeepState показали его судьбу (видео)

В то же время аналитики отмечают, что город превратился в большую серую зону. Внутрь просочились россияне.

Утром среды, 29 октября, российские захватчики показательно установить триколор на потолке украинского Покровска. Впрочем, через час вражеский флаг был уничтожен, сообщает мониторинговый проект DeepState.

"П*дарская тряпка как появилась - так и исчезла. Тряпка на потолке "Покровск" была обнаружена примерно в 9:40 и уже в 10:40 была уничтожена", - отмечают наблюдатели.

При этом проект отмечает, что ситуация в городе остается сложной, поскольку враг продолжает "затягивать пехоту". По состоянию на сейчас Силы Обороны Украины прилагают большие усилия, чтобы нанести врагу максимальные потери.

"Город является большой серой зоной, поскольку южнее железной дороги еще полно наших позиций, в то же время действительно севернее железной дороги просочилось немало оккупантов", - отмечают аналитики.

Покровск сегодня - главные новости

Как сообщал 7 корпус ДШВ, Россияне продолжают попытки окружить Покровскую агломерацию и сейчас сосредоточили вокруг около 11 тыс человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что главной целью РФ сейчас является взятие города Покровск в Донецкой области. По его словам, для этого оккупанты сосредоточили там свои самые большие силы и проводят значительную штурмовую активность.

По данным DeepState, ситуация в Покровске на грани критической и продолжает ухудшаться "до того момента, что исправить все может быть уже поздно".

