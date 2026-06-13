В ВСУ рассказали о главной задаче РФ возле Краматорска

Военный отметил, что если брать текущий месяц, то российские войска усилили свои возможности по использованию дронов на оптоволокне.

Российские войска активизировали штурмы на Славянском направлении, тогда как Краматорское остается относительно спокойным, но под постоянными ударами артиллерии, тактической авиации и дронов. Об этом рассказал подполковник, пресс-секретарь 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец, пишет "Суспильне".

Они стали чаще применять дроны типа "Молния" и активно используют оптоволоконные системы в Краматорске.

"На данный момент враг провел четыре штурма на Славянском направлении, на Краматорском направлении враг никаких штурмовых действий не проводил. В целом, если брать текущий месяц, то противник стал активнее действовать на Славянском направлении и традиционно более-менее спокойно на Краматорском направлении", - рассказал Запорожец.

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По его словам, Краматорское направление в целом самое спокойное, наверное, на восточном фронте, потому что противник все же сосредотачивает свои усилия.

"На обходных маневрах это со стороны и Константиновского направления, и пытается что-то сформировать со стороны Славянского направления. Поэтому Краматорское направление не столь активно в плане штурмовых действий; однако противник часто использует ствольную артиллерию на этом направлении и уже сегодня активно применяет дроны для обстрела Краматорска. И тактическая авиация тоже работает активнее в этом месяце по сравнению с маем", - пояснил он.

Запорожец отметил, что если брать текущий месяц, то российские войска нарастили свои возможности по использованию дронов на оптоволокне. Защитник добавил:

"Если раньше мы фиксировали, что противник использует катушки 15-20 километров, то на сегодняшний день уже прорисовывается четкая грань - это 19-23 километра. Это, в принципе, расстояние до Краматорска - это где-то до 20 километров, противник все же имеет огневое воздействие на сам город и активнее начал применять именно дроны на оптоволокне".

По словам военного, российские войска стали чаще применять дроны типа "Молния" по Краматорску.

"В прошлом месяце еще было, по данным разведки перехвата, что противник наращивает свои возможности по применению беспилотных летательных аппаратов "Молния" по Краматорску. Их задача - это прогнать гражданское население подальше от своих домов и в целом терроризировать этот населенный пункт без остановки. Факт сбития этих же "Молний" на сегодняшний день нашим корпусом и приданными подразделениями, которые находятся в оперативном переброске у нас в корпусе, показывает высокие результаты уничтожения этих дронов. Однако они долетают, когда массово пытаются атаковать этот населенный пункт", - отметил он.

Запорожец отметил, что в светлое время суток активность дронов над населенным пунктом выше, а ночью гражданские, которые до комендантского часа не успевают завершить какие-то свои дела, слышат, насколько активно работает дронная составляющая в небе над Краматорском.

"Константиновское направление по-своему важно для российских оккупантов, а что касается Краматорского, то весь май у противника продолжались подготовительные действия по развертыванию плацдарма за счет всех имеющихся у него компонентов. Было большое количество применений и тактической авиации, и непосредственно ствольной артиллерии. На сегодняшний день противник активнее пытается проводить штурмы", - сказал представитель 11-го армейского корпуса.

Представитель пресс-службы также рассказал, что был резкий скачок числа штурмов с 7 до 20 в среднесуточном количестве. Это было тогда, когда российские войска пытались оказывать давление на этом направлении.

"Что касается Константиновского направления, то мы наблюдаем, что противник пытается формировать какие-то обходные маневры в отношении Краматорска, которые в дальнейшем, вероятно, могут развиваться в случае, если противник будет в дальнейшем захватывать населенные пункты, он все же будет пытаться опять же обходить Краматорск. Как показывает практика еще во времена ОТУ "Луганск", когда противник заходил в тот же Торецк, он пытался обойти город, потом у него это не получалось, он втягивался в город", - рассказал Запорожец.

Он привел среднесуточное количество российских потерь в зоне ответственности 11-го армейского корпуса:

"За прошлый месяц это от 50 до 90 бойцов российской армии ежедневно; это какое-то количество россиян "300", какое-то "200". Если нет эвакуационных мер, то и действия, скажем так, превращаются в "200". Поэтому противник несет потери; однако политические решения и военные цели в настоящее время требуют каких-то активных действий, и они действуют там, где у них есть возможности и обеспеченность личным составом".

Война в Украине - ситуация на фронте

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин рассказал, что российское командование требует, чтобы оккупанты к концу лета приблизились как можно ближе к Запорожью. Для этого россияне пытаются продвигаться одновременно на нескольких участках фронта.

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