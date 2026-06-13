Россияне получили новый 'дедлайн' по продвижению в Запорожской области, - Волошин

Силы обороны на отдельных участках фронта пытаются вернуть контроль над ранее утраченными позициями.

Российское командование требует, чтобы оккупанты до конца лета подошли как можно ближе к Запорожью. Для этого россияне пытаются продвигаться одновременно на нескольких участках фронта. Об этом сообщил в комментарии "Суспильному" пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин.

"Они (россияне - УНИАН) не уменьшили интенсивность применения вооружения, и в первую очередь это касается FPV-дронов. Кроме того, не стало меньше и артиллерийских обстрелов, а количество авиационных ударов управляемыми авиационными бомбами даже несколько возросло", - рассказал журналистам Волошин.

По его словам, одним из самых активных участков фронта на Запорожском направлении остается район Степногорска. Он добавил, что там россияне проводят штурмовые действия и пытаются забросить диверсионно-разведывательные группы.

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"Ежедневно мы фиксируем от двух до пяти боевых столкновений. Здесь оккупанты все же пытаются проникнуть или подойти и закрепиться на южных окраинах Степногорска", - поделился Волошин.

Кроме того, соучредитель проекта DeepState Руслан Микула во время разговора с журналистами заявил, что ситуация в районе Степногорска несколько улучшилась. Однако, по его словам, населенный пункт пока не находится полностью под контролем Сил обороны.

"Армия РФ контролирует микрорайон, который военные называют "Ромб". Он расположен в южной части Степногорска. Там когда-то была многоэтажная застройка, но от нее почти ничего не осталось – одни руины. Однако россияне там присутствуют", - отметил Микула.

Волошин добавил, что Силы обороны также на отдельных участках фронта пытаются вернуть контроль над ранее утраченными позициями вблизи Приморского, Плавней и Степногорска. Однако россияне стремятся продвинуться в районах Щербаков и Малых Щербаков.

"Были попытки подойти как можно ближе к Малой Токмачке, но все они были пресечены Силами обороны Украины. Враг уничтожен, россияне не приблизились ни на метр к нашим населенным пунктам", - подчеркнул Волошин.

Микула добавил, что в районах Приморского и Плавней продолжается зачистка территории от россиян. Однако, по его словам, отдельные группы оккупантов там остаются до сих пор.

"В Приморском войска РФ окончательно утратили инициативу. Там еще есть инфильтрированные группы, фиксируется незначительное присутствие. Но если сравнивать с тем, что РФ публично заявляет – будто они там чуть ли не Малокатериновку контролируют, то реальная ситуация в Приморском очень далека от отчетов, которые российское руководство на местах передает наверх", - поделился соучредитель DeepState.

Ситуация на Гуляйпольском направлении

Волошин сообщил журналистам, что в настоящее время Гуляйпольский участок остается наиболее активным. Он отметил, что в начале недели россияне осуществляли до 40–45 боевых столкновений в сутки:

"Противник здесь пытается проводить штурмовые действия на двух участках. Первый – в районе населенных пунктов Чаривное, Зализничное и Гуляйполе. Там враг стремится двигаться в северо-западном направлении и выходить на определенные рубежи, дойти до которых командование приказало до конца месяца. Кроме того, войска РФ довольно активны к северу от Гуляйполя, в районе Доброполья, Прилук и Варваровки. Здесь они стремятся захватить под свой контроль Терноватое, Косовцево и Рождественку".

Микула отметил, что в период с 26 мая по 5 июня фиксировался пик активности врага на Гуляйпольском направлении. Он поделился, что в это время количество штурмовых действий на участке не опускалось ниже 32 атак в сутки, а 30 мая, в пиковый день, было 46 атак.

В издании добавили, что, по данным украинской разведки, российское командование поставило оккупантам задачу продвигаться в направлении Камышевахи и Запорожья. Для этого россияне пытаются атаковать севернее Гуляйполя и обойти город с запада.

По словам Волошина, в течение последних двух недель российские войска не имеют существенных успехов. Он отметил, что это касается и Воздвижевки, которую россияне неоднократно называли "захваченной".

"Противник пытается зайти, осуществить фото- и видеофиксацию, как, например, в Воздвижевке. А затем эти группы фактически гибнут, потому что идут в один конец – без эвакуации, без групп закрепления и поддержки. Поэтому все это лишь попытка выдать желаемое за действительное", - объяснил Волошин

Ситуация на Александровском направлении

Также Волошин рассказал, что на Александровском направлении на некоторых участках под давлением ВСУ оккупанты вынуждены переходить от штурмовых действий к оборонительным.

"Кроме того, они подтянули туда определенное количество артиллерии для укрепления оборонительных действий. Это говорит о том, что силы обороны Украины здесь также проводят активные действия по возвращению и восстановлению контроля над некоторыми утраченными позициями и населенными пунктами", - добавил он.

В Запорожской области дроны "накрыли" полигон с россиянами

Ранее командующий Силами беспилотных систем Украины Роберт (Мадяр) Бровди сообщил, что подразделения Сил беспилотных систем в ночь на 12 июня атаковали места дислокации российских военных на полигоне во временно оккупированной части Запорожской области.

Мадяр отметил, что под удар попали подразделения, которые проходили подготовку перед отправкой на фронт. По его словам, множественные удары были нанесены по полигону "Восточный" вблизи села Новопетровка.

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