Разведчики атаковали авиабазу и бухту в Севастополе.

На территории временно оккупированного Крыма Силы обороны поразили два российских вертолета Ми-8 и буксир. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Говорится, что бойцы ГУР продолжают бить по военным объектам оккупантов в Крыму

"Очередной результат системной боевой работы спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" на территории временно оккупированного Крыма: добрыми дронами вбили по авиабазе российских захватчиков в Гвардейском, недалеко от Симферополя - успешно поражены два вражеских вертолета Ми-8", - рассказали разведчики.

Видео дня

Отмечается, что ориентировочная стоимость выведенных из строя вертолетов составляет от 20 до 30 миллионов долларов.

Также поражен российский буксир, вероятно БУК-2190, в бухте Севастополя: во время воздушной атаки против захватчиков на полуострове украинские разведчики направили в судно соответствующую боеголовку.

Удары по Крыму

Ранее, 28 августа, на территории оккупированного полуострова Крым бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины поразили радиолокационную станцию 91Н6Е из состава российского С-400 "Триумф".

В тот же день в Азовском море, в Темрюкском заливе, недалеко от Крыма, был поражен малый ракетный корабль РФ проекта 21631 "Буян-М". Этот малый ракетный корабль является носителем крылатых ракет морского базирования "Калибр". Говорилось, что бойцы спецподразделения ГУР Минобороны Украины "Призраки" ударом воздушного дрона повредили корабельную РЛС, а спецназовцы департамента активных действий ГУР атаковали борт корабля. Объекту, который получил повреждения, пришлось покинуть район боевого дежурства.

Вас также могут заинтересовать новости: