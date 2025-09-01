В перечне потерь также, в частности 49 артсистем и 214 беспилотников.

Среди обновленных потерь российских оккупантов на войне против Украины - вертолет. Общие боевые потери врага с начала полномасштабного вторжения среди личного состава ориентировочно составили уже около 1 млн 82 тыс. 990 (+850 за сутки) человек, говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Генштаб сообщает также о потере врагом 11 тыс. 155 (+4) единиц танков российских оккупантов, 23 тыс. 229 (+17) боевых бронированных машин, 32 тыс. 248 (+49) артиллерийских систем и 1 тыс. 476 реактивных систем залпового огня за почти четыре года полномасштабной войны.

Кроме того, среди потерь - 1 тыс. 213 средств противовоздушной обороны, 422 самолета, 341 (+1) вертолет, 55 тыс. 276 (+214) беспилотников оперативно-тактического уровня, а также 3 тыс. 664 крылатые ракеты.

В этом перечне также 28 кораблей/ катеров, одна подводная лодка, 60 тыс. 399 (+94) единиц автомобильной техники и автоцистерн, 3 тыс. 952 единицы специальной техники. В Генштабе добавили, что данные еще уточняются.

Как сообщал УНИАН, что, по информации сообщества AviaVector, которое занимается спутниковой разведкой авиабаз, Украина 30 августа ударила по аэропорту Симферополя и уничтожила два вертолета россиян. Об этом они сообщили со ссылкой на спутниковые снимки.

Ранее Павел Лакийчук, руководитель проектов по безопасности Центра глобалистики "Стратегия 21" заявил, что за последние четыре месяца происходили очень жестокие бои по всей линии фронта, но прорыва россиянам достичь не удалось.

По его словам, на этот год российские захватчики планировали проведение стратегической наступательной операции, которая включает два этапа: прорыв фронта, выход на оперативное пространство и достижение вторых рубежей.

