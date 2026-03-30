Темпы замедлились: в ISW оценили первые результаты весеннего наступления РФ

Россияне не в состоянии поддерживать ту же интенсивность своих недавних механизированных атак.

Российские войска испытывают трудности с продвижением в северной части украинского "пояса крепостей" после начала своего весенне-летнего наступления. Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Так, украинский военный наблюдатель Константин Машовец 29 марта сообщил, что части 3-й общевойсковой армии, ведущие бои к востоку от Славянска, застопорились после достижения тактически значимых успехов за последний месяц. Он также отметил, что российские подразделения на направлении Лимана и Константиновки продвигаются гораздо медленнее, и что российские войска смогут использовать только 3-ю армейскую дивизию для прямого наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.

"Решение о проведении такой операции без взаимоподдерживающих действий на флангах, вероятно, еще больше замедлит темпы продвижения России к востоку от Славянска и приведет к критически высоким потерям при непропорционально минимальных результатах", - отмечают в ISW.

В то же время Машовец предупредил, что подразделения 3-й армейской дивизии могли бы вместо прямого наступления на "пояс крепостей" поддержать российские наступательные операции на направлениях Лимана или Константиновки.

Однако это потребует от российских войск временного прекращения наступления непосредственно на северную часть "пояса крепостей", что бросает вызов попыткам Кремля представить российские войска как одновременно продвигающиеся по всему театру военных действий и исказить представление о крахе украинских оборонительных линий.

Успех маловероятен

Как отмечают в ISW, недавние тактические успехи России могли бы поддержать наступательные операции на севере против Лимана или на юге против Константиновки, но пока недостаточны для наступления непосредственно на сам Славянск:

"Темпы российских наступательных операций в направлении Лимана в последние дни замедлились, что говорит о том, что российские силы не в состоянии поддерживать ту же интенсивность своих недавних механизированных атак ценой значительных потерь в ближайшей перспективе".

Кроме того, текущие погодные условия также могут замедлять темпы продвижения России.

"Российским силам по-прежнему маловероятно захватить украинский "пояс крепостей" в 2026 году, особенно если многие силы, участвующие в такой операции, увязнут в украинской обороне", - подытоживают аналитики.

Ранее командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Командования Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко рассказал, что на самом деле происходит на различных направлениях фронта. Он отметил, что Донецкая область остается для армии РФ ключевым приоритетом.

Также в ISW сообщали, что российские оккупанты ждут улучшения погодных условий, чтобы активизировать наступательные операции на Купянском направлении.

