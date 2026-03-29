Оккупанты ждут улучшения погодных условий, чтобы возобновить наступление на Купянск, - ISW

Российские оккупанты ждут улучшения погодных условий, чтобы активизировать наступательные операции на Купянском направлении. Об этом пишет Институт изучения войны.

Купянское направление

В частности, спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов заявил, что российские войска на Купянском направлении почти исчерпали ресурсы, однако готовятся активизировать наступательные операции, когда весенняя зелень обеспечит лучшее маскирование.

По его словам, в самом Купянске осталось не более 20 захватчиков. Также армия РФ время от времени пытается продвинуться к городу с востока, но в целом она прекратила попытки продвижения к Купянску с севера.

В то же время офицер украинской бригады, действующей на Купянском направлении, сообщил, что российские оккупанты активизируют наступательные операции по мере улучшения погоды и используют в своих атаках небольшое количество мотоциклов, квадроциклов и внедорожников.

Лиманское направление

В свою очередь, украинские военные продвинулись в восточной части Лимана, несмотря на заявления российского министерства обороны о "захвате" Брусовки, расположенной к югу от города.

В отчете говорится, что армия РФ снизила интенсивность наступательных операций в направлении Лимана после их активизации, а именно механизированного штурма, который состоялся недавно.

Также Трегубов сообщил, что оккупанты снизили свою активность на Лиманском направлении, однако продолжают проводить операции по проникновению в сторону города.

Он добавил, что захватчики не смогли закрепиться в Лимане, и высказал предположение, что, скорее всего, они сосредоточатся на наступлении на "Крепостной пояс" с юга через Константиновку. Трегубов говорит, что армия РФ вернулась к тактике проникновения небольшими группами после механизированного наступления в составе батальона, которое состоялось 19 марта.

Покровское направление

В то же время на Покровском направлении россияне усилили наступления, используя плохую погоду, рассказали аналитики ISW. В частности, 7-й украинский корпус быстрого реагирования ДШВ заявил, что враг активизировал наступление в направлении Покровска и пытается продвигаться вблизи Гришино и в направлении Родинского.

Также офицер украинской бригады, действующей на Покровском направлении, рассказал, что армия РФ не изменила своей тактики и продолжает осуществлять моторизованные и механизированные атаки в плохую погоду, чтобы воспользоваться затрудненной работой украинской разведки. По его словам, противник также маскирует свои операции дымовыми завесами, чтобы еще больше затруднить украинскую воздушную разведку.

Ситуация на фронте - последние новости

Ранее командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес" Командования Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины Юрий Федоренко рассказал, что на самом деле происходит на различных направлениях фронта. Он отметил, что Донецкая область остается для армии РФ ключевым приоритетом.

"Это, по сути, одна из главных политических и военных целей Путина - полностью ее оккупировать. Поэтому он концентрирует там усилия, а также действует на стыке с Днепропетровской областью, пытаясь расширить давление и создать дополнительные угрозы. Но важно понимать, что на этих участках Вооруженные силы Украины смогли достаточно эффективно дать отпор и даже существенно улучшить свое тактическое положение", - отметил Федоренко.

Также сообщалось, что армия РФ рвется вперед в Сумской области. В ГПСУ рассказали, что россияне осуществляют штурмовые действия в Краснопольской, Хотинской и Юнаковской громадах, в направлении населенного пункта Сопич.

Существенных успехов противник не имеет, поскольку, по словам пограничников, "украинские воины дают отпор таким действиям", применяя артиллерию, беспилотники, и "враг несет большие потери".

Вас также могут заинтересовать новости: