Силы обороны провалили механизированный штурм россиян на одном из направлений (видео)

Противник пытался "прорваться" с помощью танка-"ежа", БМП и двух автомобилей.

В Запорожской области оккупанты, воспользовавшись туманом, пытались войти в населенный пункт Малая Токмачка, сообщили Силы обороны Юга Украины.

"Враг осуществил механизированный штурм в зоне ответственности 118-й отдельной механизированной бригады. Воспользовавшись погодными условиями, в частности утренним туманом, оккупанты начали попытку штурма", - говорится в сообщении.

По словам украинских военных, с помощью танка-"ежа", бронетранспортера (БМП) и двух автомобилей "Улан" россияне надеялись незаметно войти в населенный пункт Малая Токмачка. Однако штурмовики не смогли даже приблизиться к этому селу, которое, по "данным" российских пропагандистских каналов, якобы находится под контролем российских войск еще с лета 2025 года.

"Еще на этапе выдвижения вражескую колонну удалось остановить и уничтожить совместным огнем 118-й ОМБр и смежных подразделений 108-й Кодацкой бригады территориальной обороны ВСУ. В результате, кроме бронированной техники, 10 штурмовиков – ликвидированы, еще 10 – получили ранения. Штурм россиян провалился", – отмечают в Силах обороны Юга.

Война в Украине: новости

Как писал УНИАН, недавно 28-я механизированная бригада совместно с союзниками отразила комбинированный штурм врага с четырех направлений под Константиновкой Донецкой области.

По словам украинских военных, день за днем россияне увеличивают количество попыток затянуть в Константиновку как можно больше своих войск. Обычно это небольшие группы, идущие одна за другой, но на этот раз враг пытался перехитрить украинцев. В качестве отвлекающего маневра россияне запустили два "зашитых" танка со стороны Торецка, а штурмовать должны были три группы пехоты с разных направлений. Однако план противника был сорван.

