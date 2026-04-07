Сырский рассказал о ситуации в Донецкой области: что там делают россияне

Силы обороны успешно отражают попытки противника захватить Константиновку, удерживают позиции и наносят врагу значительные потери.

Российские оккупанты пытаются улучшить в Донецкой области свое тактическое положение, комбинируя атаки небольшими группами пехоты и массированные налеты дронов. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

"Работал в зоне ответственности 19-го корпуса, который осуществляет оборону Константиновско-Дружковской агломерации. Российские оккупационные войска пытаются улучшить на этом участке свое тактическое положение, комбинируя атаки небольшими группами пехоты и массированные налеты дронов", - отметил он.

По словам Сырского, почти год части корпуса успешно отражают попытки противника захватить Константиновку, удерживают позиции и наносят врагу значительные потери. Главком отметил:

"Командный состав демонстрирует высокий уровень адаптивности к изменениям на поле боя, принимая инициативные и нестандартные решения. Приоритетными направлениями работы остаются огневое поражение тыловой логистики оккупантов, нейтрализация вражеской пехоты на этапе начала штурмов, а также сохранение жизней наших воинов в условиях высокой интенсивности боевых действий".

Особое внимание, как отметил Сырский, он уделил анализу предложений от командиров относительно насущных потребностей подразделений. Ключевыми аспектами стали вопросы усиления способностей по противодействию средствам БПЛА противника, снабжения боеприпасами и другими материально-техническими средствами.

"По результатам работы оперативно урегулирован ряд проблемных вопросов, озвученных командирами на месте", - добавил он.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, россияне не собираются отказываться от наступления и планируют создать "буферную зону" в Днепропетровской области.

По словам Сырского, цель захватчиков, несмотря на значительные потери в личном составе и военной технике, – захватить больше украинской территории и создать "буферную зону" в Днепропетровской области. В свою очередь, Силы обороны Украины последовательно и стойко ведут активную оборону, наносят оккупантам ощутимый огневой урон, уничтожают вражеский личный состав, вооружение и военную технику.

Сырский отметил, что на Александровском направлении наступательные действия Сил обороны продолжаются с конца января. По его словам, в ходе этой операции восстановлен контроль над 480 кв. км территории, восемью населенными пунктами в Днепропетровской области и четырьмя – в Запорожской.

Главнокомандующий ВСУ добавил, что в это же время на Александровском направлении россияне атакуют в районах населенных пунктов Терново, Александроград, Ивановка, Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово, Январское и в сторону Сосновки, Вербового, Злагоды. В течение прошлой недели на этом направлении зафиксировано 64 вражеских атаки.

