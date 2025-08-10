В результате удара уничтожено не менее 25 оккупантов, отметили в Генштабе.

Воздушные силы Украины нанесли высокоточный бомбовый удар, поразив командный пункт батальона оккупантов в районе Олешек Херсонской области.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ. "По предварительной информации, уничтожено около 25 оккупантов, по меньшей мере 11 получили ранения. По данным разведки, среди ликвидированных - командир, начальник штаба, начальник инженерной службы и командир одного из взводов батальона", - отметили в пресс-службе Генштаба и добавили, что оккупанты никогда не будут иметь покоя на нашей земле!

Другие удары Сил обороны Украины

Накануне в Генштабе также сообщили, что Силы обороны Украины поразили один из ключевых объектов топливной инфраструктуры Российской Федерации в Саратовской области. Отмечается, что НПЗ производил около 7 миллионов тонн топлива ежегодно.

Видео дня

9 августа украинские защитники атаковали важный российский логистический хаб, где хранятся готовые к использованию "Шахеды", а также иностранные комплектующие к ним. На видео видно, как беспилотник попадает в здание хаба, после чего там начинается пожар.

Вас также могут заинтересовать новости: