Дроны "разложили" колонки в разных частях временно оккупированного россиянами населенного пункта.

Военно-морские силы ВСУ и Служба безопасности Украины провели необычную операцию - на временно оккупированной территории удалось "разбросать" по определенным точкам с помощью беспилотников звуковые колонки и включить гимн Украины.

Об этом сообщили в ВМС ВСУ. "Теперь музыку в Алешках заказываем мы, а что может быть лучше гимна Украины!", - отмечают военные моряки. Они рассказали, что провели необычную операцию вместе со Службой безопасности Украины.

"Наши пилоты БПЛА успешно провели необычную операцию на оккупированной территории: через портативные колонки, которые незаметно доставлены дронами, звучит гимн Украины прямо в сердце временно оккупированного города. Этот звук не просто музыка. Это символ нашей несокрушимости и непрерывной борьбы, а также напоминание врагу о том, что Украина рядом, что бы они ни делали и как бы ни прятались", - отмечают в ВМС.

Журналисты добавили, что военные обнародовали видео, сделанное, вероятно, с помощью беспилотных систем:

На нем можно увидеть, как дроны "положили" две колонки в разных частях населенного пункта, а потом громко включается гимн Украины.

Интересные новости Украины о войне - что сообщалось

Напомним, город Алешки Херсонской области оккупирован Россией с 2022 года. Недавно, 11 июня 2024 года, в сети появилось видео, на котором женщина вышла на уцелевшую часть Антоновского моста со стороны временно оккупированных Алешек на левобережье Херсонщины. Женщину заметил оператор украинского дрона, которому она показала свой паспорт.

Дрон провел ее к позициям ВСУ на левом берегу, после чего военные на лодке переправили женщину на подконтрольную Украине территорию. Боец с позывным "Макс" рассказал, что женщина - гражданка Украины, которая с началом войны выехала в РФ. После проживания в России она решила вернуться домой.

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