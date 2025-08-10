Перерабатывал 7 миллионов тонн нефти: Силы обороны поразили очередной НПЗ РФ

Он является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры РФ, отметили в Генштабе.

В ночь на 10 августа Силы беспилотных систем Украины вместе с другими составляющими Сил обороны, нанесли удар по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу, сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Сообщается, что в результате попадания беспилотника на территории предприятия зафиксированы взрывы и пожар. В Генштабе отметили, что Саратовский нефтеперерабатывающий завод является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры Российской Федерации. Также там добавили, что этот НПЗ задействован в обеспечении оккупационных войск нефтепродуктами. Его годовая мощность переработки составляет до 7 миллионов тонн нефти.

"Силы обороны Украины продолжают системно принимать меры, направленные на снижение военно-экономического потенциала врага с целью принуждения его к прекращению вооруженной агрессии против нашего государства. Каждый пораженный объект на территории российской федерации, задействованный в обеспечении ее преступной войны против Украины, приближает нас к справедливому миру", - добавили в Генштабе.

В ночь на 7 августа Силы обороны Украины поразили успешно поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае, который называют одним из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий юга России. Отмечается, что годовой объем его переработки составляет 6,25 млн тонн в год, а это 2,1% от общего объема нефтепереработки РФ.

Впоследствии в СБУ сообщили о еще одной успешной атаке Сил обороны - по логистическому хабу, где хранятся готовые к использованию "Шахеды", а также иностранные комплектующие к ним. Отмечается, что склад находится в населенном пункте Кзыл-Юл, Республика Татарстан.

