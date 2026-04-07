Украина готовит России 'нефтяной апокалипсис', игнорируя предостережения Запада, - NYT

РФ теряет сотни миллионов, но настоящий удар по бюджету Путина ещё впереди.

Украина начала радикальную кампанию ударов по российским нефтяным активам, пытаясь лишить Кремль сверхприбылей, полученных на фоне войны с Ираном, сообщает The New York Times.

Как отмечает издание, только за прошлый месяц Киев взял на себя ответственность за 10 масштабных атак. Наиболее болезненными для Москвы стали удары по балтийским портам Усть-Луга и Приморск, через которые проходит около 40% морского экспорта российской нефти.

"Каждый баррель российской нефти, который нельзя экспортировать, – это деньги, которые Москва не может тратить на войну", – пишет СМИ.

В Министерстве обороны Украины прямо заявляют, что эти "скоординированные точечные удары" имеют целью лишить Кремль "миллиардов долларов, которые напрямую превращаются в ракеты и боеприпасы".

Как говорится в материале, по состоянию на сентябрь прошлого года украинские дроны уже вывели из строя или повредили около 20% российских мощностей по переработке нефти.

Однако по мнению энергетических аналитиков, ситуация имеет двоякий характер. Россия облагает налогом добычу, а не только продажу, поэтому удары по танкерам бьют по компаниям, но государственная казна РФ может оставаться наполненной из-за роста мировых цен. Более того, война в Иране заставила США временно ослабить санкции против российской нефти, чтобы избежать энергетического шока.

"Забастовки в российских портах сокращают объемы экспорта. Но меньший объем приводит к росту цен", – отметил Дэмиен Эрнст, эксперт по энергетике.

Несмотря на это, украинская сторона настроена решительно. По словам главного советника президента по санкциям Владислава Власюка, удары только за последнюю неделю марта нанесли России ущерб на сумму более 500 миллионов долларов.

"Мы видим сокращение загрузок танкеров, нерегулярные портовые операции и даже "пустые дни" в ключевых портах", – подчеркнул Власюк, добавив, что речь идет о полной потере надежности российской экспортной системы.

По информации издания, Владимир Зеленский заявил, что уже получал "сигналы" от западных партнеров с просьбой уменьшить интенсивность атак на энергосектор РФ из-за нестабильности рынка, однако Киев готов остановиться только при условии, что Россия прекратит обстреливать украинскую энергосеть.

Ранее УНИАН писал, что в ночь на 6 апреля украинские дроны атаковали один из крупнейших нефтяных терминалов России – "Шесхарис" в Новороссийске.

В результате удара были повреждены нефтепроводы и инфраструктура у нескольких причалов, что подтверждают спутниковые снимки.

Добавим, что директор по развитию оборонного предприятия, военный эксперт Анатолий Храпчинский заявил, что РФ вынуждена направлять "колоссальные ресурсы" на восстановление портов в Новороссийске и Усть-Луге.

По его словам, это имеет серьезные последствия для способности РФ вести боевые действия, поэтому такие удары необходимо продолжать и делать регулярными. Эксперт также подчеркнул, что Украина технологически способна осуществлять подобные атаки собственным дальнобойным оружием.

Вас также могут заинтересовать новости: