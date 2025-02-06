Украинцы сами себе накрутили, что россияне "ограничатся Донецкой областью", подчеркнул боец.

На данный момент нет никаких предпосылок к тому, что российские войска собираются останавливаться, потому не надо себя тешить надеждами о том, что они "ограничатся Донецкой областью". Такое мнение высказал командир 503-го отдельного батальона морской пехоты (ОБМП), подполковник Богдан Пржегалинский в интервью hromadske.radio.

По его словам, Путин просто болен, и его имперские амбиции - захватить и покорить все:

"И то, что мы сами себе накрутили, что они "ограничатся Донецкой областью", это лично "наша проблема", по моему мнению. Потому что российская армия достаточно большая. Российская экономика достаточно удачно переходит на "военные рельсы". Производит очень большое количество техники. Подготавливает достаточно большое количество личного состава".

Видео дня

Бои за Покровск

Говоря о ситуации возле города Покровск Донецкой области, боец отметил, что на южных окраинах оперативная обстановка достаточно напряженная:

"Динамика и интенсивность ведения боевых действий здесь просто сумасшедшая. Каждый день, при любых погодных условиях происходит большое количество боевых столкновений на линии. Российские оккупационные войска находятся в нескольких метрах от Покровска. Прилагают немало усилий, бросают бесчисленное количество личного состава… Но пока у них не получается это - за счет слаженности подразделений, которые ведут бои в окрестностях Покровска".

По его мнению, сейчас россияне начали проводить тактику окружения городов, для того чтобы перерезать логистику.

Напомним, в Associated Press ранее утверждали, что украинские военные сталкиваются с серьезными вызовами в районе Покровска из-за острой нехватки пехоты и проблем с логистикой, поскольку российские беспилотники активно атакуют пути снабжения.

Что касается потерь России на данном направлении, то, по данным главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, за первый месяц 2025 года Силы обороны обезвредили там 15 тысяч оккупантов.

Вас также могут заинтересовать новости: