Украине всё сложнее находить деньги на западное оружие: Bloomberg объяснил, в чём проблема

Пока американская военная техника продолжает поступать в Украину, несмотря на то, что война в Иране оттягивает ресурсы.

Украина сталкивается с трудностями в поиске новых союзников по НАТО, готовых финансировать закупку американского вооружения, заявила посол Украины при Альянсе Алена Гетьманчук. Об этом пишет Bloomberg.

В настоящее время основную часть оружия оплачивает небольшая группа стран. Единственной страной, которая недавно присоединилась к этому кругу, является Великобритания, сказала Гетьманчук. По ее словам, Украине становится все сложнее снова и снова обращаться к тем же нескольким партнерам.

В то же время, подчеркнула она, американская военная техника сейчас продолжает поступать в Украину, несмотря на то, что война в Иране оттягивает ресурсы.

"Поставки военного оборудования из США в Украину на данный момент не подвергаются влиянию", – сообщила Гетманчук и добавила, что Киев "не получал никаких сигналов" о том, что Вашингтон не сможет поставлять оружие из-за конфликта с Ираном.

По оценкам Киева, в 2026 году для закупок оружия в США в рамках программы PURL потребуется 15 миллиардов долларов. Отмечается, что поставки в настоящее время осуществляются пакетами примерно по 500 млн долларов, но существуют риски, что в случае нехватки новых финансовых обязательств могут возникнуть задержки.

По словам источников издания, осведомленных о ситуации, союзники по НАТО рассматривают возможность изменения подхода, чтобы позволить Украине получать помощь по мере поступления отдельных взносов. Это может быть сложнее для внутреннего политического продвижения в отдельных странах, но обеспечит Украине более стабильный поток вооружений, отметили собеседники.

Наиболее насущной потребностью Украины остается противовоздушная оборона, особенно системы, способные перехватывать баллистические ракеты, отметила Гетманчук. Если получить их от США не удастся, единственной альтернативой остаются поставки со складов других стран, что является сложной задачей, говорит она.

По словам посола, еще одним вариантом могут стать страны Персидского залива, которые проявили интерес к украинским дронам-перехватчикам. Сейчас Украина производит их в два раза больше, чем требуется.

"В идеале Украина хочет обменивать их на помощь в перехвате баллистических и крылатых ракет. Это могут быть либо сами ракеты, либо средства на их закупку", – пояснила Гетьманчук.

По словам одного из осведомленных собеседников, европейские страны также могут воздерживаться от новых обязательств, поскольку в ближайшие недели ожидается возможное разблокирование пакета помощи ЕС. Эти средства позволили бы Украине закупать американское вооружение без дополнительного давления на бюджеты отдельных государств.

Впрочем, как известно, Венгрия заявила, что снимет свое вето с европейского кредита для Украины только после того, как Киев восстановит поврежденный Москвой трубопровод "Дружба".

Как сообщал ранее УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о создании альтернативы Patriot в Европе. По его словам, "это очень важно не только для нас, но и для всей Европы", мол, нужно найти альтернативу американской противоракетной системе. Президент добавил, что ему известно о "некоторых небольших шагах в этом направлении". Он выразил надежду, что они будут успешными.

Также недавно Зеленский назвал оружие, которое Испания может производить для Украины. Это – "снаряды, радары и техника". Президент рассказал, что команды обеих стран уже детально над этим работают, и были заключены новые соглашения, расширяющие сотрудничество. В частности, среди прочего, был подписан Меморандум о совместном украинско-испанском военном производстве.

Кроме того, стало известно, что Великобритания пообещала ежегодно выделять на оборону Украины от 3 млрд фунтов до 2031 года. Вместе с тем Великобритания обязалась продолжать поддерживать потребности Украины в области противовоздушной обороны благодаря своему лидерству в Контактной группе по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), а также своему предыдущему финансовому вкладу в рамках инициативы PURL по закупке оружия для Украины в США.

