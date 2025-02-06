Отмечается, что россиянам нужно будет построить переправу через реку Оскол.

Захватит ли РФ город Купянск Харьковской области во второй раз, может зависеть от того, сможет ли российская 1-я гвардейская танковая армия (три дивизии и пять бригад с десятками тысяч солдат) закрепиться на западном берегу реки Оскол, пишет Forbes.

"Чтобы захватить Купянск, необходимо будет также пересечь реку Оскол к югу от города", - приводит издание заявление Украинского центра оборонных стратегий.

Отмечается, что россияне добиваются успехов - несколько недель назад они пересекли реку и захватили деревню Новомлынск, к северу от Купянска. Далее, как предполагается, перебросив часть сил через Оскол в село Двуречное, между Новомлинском и Купянском, оккупанты попытаются расширить этот плацдарм, чтобы построить переправу через Оскол, заменив довоенный мост, который почти наверняка был разрушен за три года непрерывных боев.

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В Forbes не исключили, что Усилия по наведению мостов могут превратиться в гонку - обычно, когда российские инженеры возводят понтонные мосты, украинские Воздушные силы бомбят плавучие пролеты.

"Учитывая значительную концентрацию сил возле Купянска, включая подразделения 1-й танковой армии, наша команда оценивает, что российские войска готовятся к прямому наступлению на город. Масштабы этого наращивания указывают на то, что обеспечение безопасности Купянска является высокоприоритетной задачей для российского военного командования. В целом наша команда обеспокоена ситуацией в Купянске и видит реальную вероятность быстрого ухудшения в предстоящий период", - отметили в аналитической группе Frontelligence Insight.

Бои за Купянск - что сообщалось

В журнале напомнили, что Купянск примыкает к реке Оскол и находится по обе стороны важнейших линий снабжения, включая автомобильные и железные дороги. Российские войска захватили его в первые часы своего вторжения в феврале 2022 года. Контратакующие украинцы освободили его семь месяцев спустя.

На днях военный обозреватель Денис Попович заявил, что российские войска получили возможность наступать на Купянск с двух сторон:

"Большая опасность заключается в том, что они могут наступать на Купянск с плацдарма Двуречная, и они сейчас пытаются накопиться для того, чтобы организовать это наступление, и пока это расширение мы заблокировать не можем. Хотя с другой стороны, они еще не могут перебросить много сил для того, чтобы наступать с западного плацдарма".

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