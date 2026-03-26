Россия ударила по энергетике и порту в Одесской области: тысячи людей без света

Без электричества остались около 17 тысяч абонентов, в городе Вилково исчезла вода.

В ночь на 26 марта оккупационная армия РФ нанесла массированный удар беспилотниками по Одесской области, в результате чего пострадал один из портов на Дунае. Повреждена энергетическая инфраструктура.

Как сообщил начальник Одесской ОГА Олег Кипер, ночью враг массированно атаковал регион ударными беспилотниками. В результате атаки повреждена портовая, энергетическая и промышленная инфраструктура, один человек пострадал. На местах возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.

"Из-за атаки в отдельных населенных пунктах наблюдаются перебои с электроснабжением. Критическая инфраструктура переведена на резервное питание. Продолжаются восстановительные работы", – заявил Кипер.

В Измаильской РГА отметили, что в ночь на 26 марта произошла атака на портовую и энергетическую инфраструктуру района. По состоянию на утро без электроэнергии остаются около 17 тысяч абонентов. В городе Измаил вся критическая инфраструктура работает, частично от генераторов, говорят чиновники.

Также сообщается, что из-за удара в городе Вилково отсутствует водоснабжение – решается вопрос о доставке воды для населения. По предварительным данным РГА, в районе пострадавших нет.

По информации государственного предприятия "Администрация морских портов Украины", ночью враг атаковал один из портов на Дунае. Зафиксированы повреждения объектов портовой инфраструктуры, в частности складских помещений, причалов и административных зданий. Также есть повреждения на территории отдельных портовых операторов. Порт продолжает работу с учетом ограничений безопасности и текущей ситуации, утверждают в госпредприятии. На месте работают соответствующие службы, продолжается оценка последствий

Как уточнила УНИАН пресс-секретарь Одесской областной прокуратуры Инна Верба, ночью россияне массированно атаковали несколько районов Одесской области.

"Пострадал 26-летний мужчина. Его госпитализировали. Начато расследование по ч. 1 ст. 438 (военные преступления) УК Украины. Прокуроры фиксируют военные преступления на месте происшествия", – сказала Верба.

Удары по Одесской области

Как писал УНИАН, в ночь на 23 марта армия РФ нанесла массированный удар с помощью дронов по Одесской области. В частности, были атакованы жилые дома в пригороде Одессы и портовая инфраструктура. В результате падения обломков в двух частных домах повреждены крыши и выбиты стекла, повреждения получил также склад на территории порта.

