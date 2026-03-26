В Украине подешевела валюта: какой курс доллара и евро 26 марта

Продать доллар можно в среднем по курсу 43,65 грн, а евро – 50,53 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины в четверг, 26 марта, подешевел на 3 копейки и составляет 44,17 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 43,65 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 12 копеек и составляет 51,25 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 50,53 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменных пунктах сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,06 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 43,95 гривни. Курс наличных евро в обменниках сегодня составляет 51,20 грн/евро, а курс продажи – 51,00 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 26 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 43,87 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 5 копеек.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции: официальный курс европейской валюты был установлен на уровне 50,85 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 4 копейки.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечал, что украинцы начали массово скупать валюту. Резкий рост спроса привел к углублению дефицита и более активному вмешательству Национального банка. На прошлой неделе среднесуточный дефицит валюты на межбанке вырос на 31% и достиг 171 миллиона долларов, что является значительным показателем.

Вас также могут заинтересовать новости: