'ПриватБанк' снизил цену евро: актуальный курс валют на четверг

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,25 грн, а евро – 51,28 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в четверг, 26 марта, не изменился и остался на уровне 44,15 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 51,20 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 43,55 гривни, а евро – по курсу 50,20 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по карте в "ПриватБанке" в четверг не изменился и остался на уровне 44,25 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также остался без изменений – 51,28 гривни.

Нацбанк установил на 26 марта официальный курс доллара к гривне на уровне 43,87 гривни за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 5 копеек.

По отношению к евро гривня также укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты был установлен на уровне 50,85 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта выросла на 4 копейки.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня подешевел на 3 копейки и составил 44,17 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 43,65 гривни за доллар. Средний курс евро к гривне сегодня снизился на 12 копеек и составил 51,25 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 50,53 гривни за евро.

