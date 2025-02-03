Основными факторами, которые препятствуют украинской обороне, являются погодные условия, ухудшение логистики и кадровый голод.

Украинские военные сталкиваются с серьезными вызовами в Покровске из-за острой нехватки пехоты и проблем с логистикой, поскольку российские беспилотники активно атакуют пути снабжения. В этом регионе продолжаются ключевые бои, которые могут стать решающими, говорится в материале Associated Press.

Силы обороны теряют контроль над позициями вокруг стратегически важного транспортного узла, соединяющего несколько автодорог, ведущих к крупным городам в восточной части Донецкой области. Кроме того, Покровск является ключевой железнодорожной станцией, что придает ему стратегический вес.

Москва стремится получить как можно больше территории, особенно учитывая политические изменения в США. Администрация Дональда Трампа настаивает на переговорах о прекращении боевых действий, а недавнее замораживание помощи Украине вызвало серьезное беспокойство среди украинских чиновников. В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военная поддержка продолжается.

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Защитники Покровска сообщают, что в последнее время противник изменил тактику, атакуя фланги вместо лобовых ударов, пытаясь создать клещевой маневр вокруг города. Контроль над высотами позволяет россиянам эффективнее контролировать украинские маршруты снабжения. Сильный туман затрудняет работу украинских беспилотников, что позволяет оккупантам укреплять свои позиции.

Командование ВСУ признает, что резервов для усиления обороны не хватает, а вновь созданные подразделения имеют проблемы с боеготовностью. Военные надеются на положительные изменения после назначения Михаила Драпатого командующим сухопутными войсками.

"Войну выигрывает логистика. Если нет материально-технического обеспечения, то нет и пехоты, потому что нет возможности ее обеспечить. Россияне научились этому и делают это достаточно хорошо", - отмечает заместитель командира батальона "Волки Да Винчи" с позывным "Афер".

Погодные условия осложняют ситуацию

Ряд факторов привел к потере поселка Великая Новоселка - это стало самым большим прорывом противника с момента захвата Курахово в январе. Украинские войска еще сохраняют присутствие в южном секторе населенного пункта, но военные эксперты критикуют решение не осуществлять полное отступление.

Поселок расположен всего в 15 км от границ Днепропетровской области, где уже начато строительство оборонительных укреплений в связи с потенциальным продвижением врага. Командиры на местах сообщают о скоплении значительных сил российской пехоты.

"Из-за этого враг наращивал силы... занимал позиции, окопался. У них это очень хорошо получалось", - отметил один из командиров возле Покровска.

В решающий момент российские войска начали массированное наступление - в бой были введены до 10 колонн бронетехники численностью до 10 единиц каждая.

Логистические трудности

Основные транспортные артерии, обеспечивающие фронт, сейчас находятся под угрозой атак с воздуха, что существенно затрудняет обеспечение украинских подразделений. Российские силы контролируют высоты, что позволяет им наносить удары на 30 км вглубь обороны ВСУ.

"Трасса Покровск-Павлоград-Днепр уже под контролем российских беспилотников", - сообщил один из командиров на передовой. По его словам, пропускная способность дороги снизилась до 10% от предыдущих показателей.

Альтернативные маршруты также находятся под угрозой, заставляя украинскую технику двигаться по открытым полям, что увеличивает риск поражения. Это существенно усложняет эвакуацию раненых, которая теперь занимает не часы, а дни.

"Все видно (вражеским беспилотникам - УНИАН) и это очень трудно", - говорит фельдшер "Марик".

Проблемы с подготовкой новобранцев

Нехватка личного состава на фронте остается критической проблемой. Новые подразделения не имеют достаточной подготовки, что создает дополнительную нагрузку на опытные части. "Афер" жалуется:

"Постоянно расширяют линию фронта, потому что оставляют свои позиции, не удерживают их, не контролируют, не следят за ними. Почти всю работу мы выполняем за них. Из-за этого, имея изначально 2-километровую зону ответственности, вы получаете 8-9 километров на батальон, что очень много, и у нас недостаточно ресурсов".

Проблемы возникают и с поставками дронов - их количество не соответствует потребностям.

"Это не потому, что они имеют менее качественную пехоту, а потому, что они совершенно не готовы к современной войне", - добавляет "Афер".

Истощенные украинские военные вынуждены удерживать позиции неделями, не имея ротаций. Россияне имеют значительное численное преимущество - по словам военных, на одного украинского солдата приходится 20 противников.

В медицинском пункте под Покровском раненый боец с позывным "Рыба" проходит восстановление после ранения, которое получил во время эвакуации погибшего товарища. Во время погрузки тела на автомобиль рядом разорвалась российская мина.

"Мы отбиваемся, насколько можем, как можно лучше", - говорит он.

Что еще известно о ситуации вокруг Покровска

Как сообщал УНИАН, российским оккупантам не удается окружить Покровск.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отмечает, что Покровское направление остается одним из самых горячих на фронте. За первый месяц 2025 года Силы обороны обезвредили там 15 тысяч оккупантов, из которых около 7000 - безвозвратно. Он отметил, что продолжается оборонительная операция, направленная, в частности, на уничтожение вражеских сил и резервов противника.

По словам Сырского, украинские защитники непрерывно наносят потери оккупантам.

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