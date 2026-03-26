Как получить хороший урожай ягод: эксперты рассказали, что любят вишневые деревья

Вишневые деревья украшают сад круглый год – они прекрасно цветут весной, радуют своей формой летом и яркой листвой осенью. Также они поддерживают опылителей и способствуют биоразнообразию. Чтобы в полной мере насладиться их преимуществами, важно научиться правильным методам ухода, рассказали эксперты сайта известной советчицы Марты Стюарт.

Лучшее время для посадки вишневого дерева – ранняя весна или поздняя осень, когда температура достаточно прохладная, чтобы избежать шока от пересадки, но достаточно теплая для укоренения, говорит Крис Медейрос, генеральный менеджер Meena Farms. Более низкая температура и влажная почва в эти периоды способствуют сильному развитию корней, поддерживая успешный и непрерывный рост.

Выбирая сорт вишни для вашего сада, Марк и Эллен Парли, владельцы фермы Parlee Farms, рекомендуют выбирать самоплодный сорт, особенно если вы планируете выращивать одно дерево. Это означает, что дерево будет опыляться самостоятельно и ему не нужно другое дерево для перекрестного опыления. Парли также рекомендуют выбрать сорт, который хорошо подходит для вашего климата.

Как посадить вишневое дерево

Благодаря правильно выбранному месту и подходящему сорту для вашей зоны выращивания, посадка вишневого дерева может быть легкой задачей. Следуйте этим простым советам от Медейроса для успешной посадки.

Выберите место с полным солнцем и хорошо дренированной почвой. Убедитесь, что на участке глубокая, рыхлая почва для здорового развития корней.

Выкопайте яму в два раза шире и такой же глубины, как корневой ком дерева.

Подготовьте подсыпку толщиной от 10 до 15 см, чтобы деревья не застревали в стоячей воде.

Осторожно поместите дерево в яму, распределив корни по отсыпке. Место прививки должно быть на 5-7,5 см выше уровня почвы.

Засыпьте родной почвой, осторожно утрамбовывая, чтобы удалить воздушные карманы.

Тщательно полейте, чтобы помочь почве осесть. Избегайте чрезмерного полива на ранних стадиях посадки, так как это может привести к гибели растения.

Нанесите мульчу, но оставьте свободное место вдоль ствола, чтобы сохранить влагу и предотвратить рост сорняков.

При необходимости подкрепите дерево колом для опоры, особенно в местностях, подверженных ветрам.

Эксперты отмечают, что место для посадки вишневого дерева не должно быть слишком ветреным. Также избегайте мест в низинах, где весной бывают минусовые температуры.

Как ухаживать за вишневым деревом

Теперь, когда ваше вишневое дерево успешно посажено, следуйте этим простым советам по уходу, чтобы обеспечить здоровье и урожайность дерева.

Вишневым деревьям требуется не менее шести-восьми часов прямого солнечного света в день, поскольку места с полным солнцем идеально подходят для оптимального роста и урожая.

Вишневые деревья предпочитают хорошо дренированную, суглинистую, плодородную и слабокислую почву с pH от 6,0 до 7,0.

Недавно посаженные вишневые деревья нуждаются в регулярном поливе для роста. Поливайте их обильно два раза в неделю в течение первых нескольких месяцев после посадки. Укоренившиеся деревья поливайте раз в неделю, чаще во время жарких и засушливых периодов.

Как обрезать вишневое дерево

По словам Парли, обрезку проводят весной, как только минуют сильные холода, но до того, как дерево выйдет из состояния покоя. "Обрезка любого плодового дерева имеет решающее значение для здоровья и урожайности растений", – говорят они. Обрезка помогает поддерживать рост дерева и удаляет мертвую древесину, которая может стать местом обитания вредителей.

Популярным методом является метод центральной ведущей ветви. Этот метод предполагает наличие центральной ведущей ветви, а обрезка проводится для создания формы пирамиды или елочки. Парли отмечают, что для достижения этой формы может потребоваться три-четыре года обрезки; однако, как только форма сформируется, уход становится легче.

Определите самый сильный и вертикальный побег в качестве центрального лидера. Удалите все остальные ветки, конкурирующие с этим лидером.

Ветви каркаса – это основные, постоянные ветви, образующие каркас вашего дерева. Выберите три-четыре боковые ветви, равномерно расположенные вокруг ствола дерева.

Обрежьте выбранные каркасные ветви примерно до одной трети их длины. Срежьте над почкой, обращенной наружу, чтобы стимулировать рост новых ветвей.

Удалите все ветви, которые перекрещиваются или тянутся внутрь, а также те, что расположены слишком близко к земле.

Ежегодно обрезайте центральный лидер, удаляя все конкурирующие побеги и обеспечивая хорошую циркуляцию воздуха.

Вишневые деревья могут естественным образом давать обильные плоды, что может привести к поломке ветвей и уменьшению размеров вишен, поэтому важно практиковать прореживание бутонов. Парли объясняют, что для завязывания плодов может потребоваться от четырех до семи лет, поэтому у вас есть некоторое время, чтобы научиться правильно прореживать бутоны.

Прореживайте вишневое дерево весной, обычно в начале апреля. Однако вы можете прореживать позднеплодные сорта до середины мая. Чтобы проредить бутоны, осторожно прищипните или открутите те, которые вы решили удалить.

Как правильно обрезать вишневое дерево весной

Напомним, что вишню нужно обрезать каждый год – без этого дерево быстро зарастает, и уже через пару лет крона превращается в густые непроходимые заросли. Такое дерево плохо проветривается, болеет и плохо плодоносит.

